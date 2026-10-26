افزایش قدرت خرید بازنشستگان؛ هدف طرح تأمین رفاه

سرپرست سازمان تأمین‌اجتماعی در جریان چهارمین رویداد هم‌تا (روایت نوآوری و هم‌آفرینی برای گره‌گشایی) با موضوع بررسی مسائل و موضوعات بازنشستگان و مستمری‌بگیران، هدف اصلی اجرای طرح تأمین رفاه را افزایش قدرت خرید بازنشستگان عنوان کرد.

جوان آنلاین: غلامحسین محمدی در جریان این نشست که با حضور جمعی از معاونین و مدیران سازمان، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران و روسا و اعضای هیأت مدیره کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی برگزار شد، بیان کرد: در رویداد‌های هم‌تا، ضمن شناسایی مسائل ذینفعان سازمان، در جریان گفت‌و‌گو‌های سازنده با آنان حل موضوعات مربوطه را در اولویت قرار داده و پیگیری می‌کنیم.

به گزارش ایسنا، وی در ادامه با تأکید بر اینکه بازنشستگان ولی‌نعمت سازمان تأمین‌اجتماعی هستند، افزود: در ماه‌های اخیر از طریق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، مسائل را در همکاری و مشورت با آنها پیش برده‌ایم.

برنامه‌های درمان و معیشت بازنشستگان را جدی دنبال می‌کنیم

سرپرست سازمان تأمین‌اجتماعی تصریح کرد: در شرایط پیچیده کشور، اولویت تأمین‌اجتماعی تضمین معیشت و ارائه خدمات درمانی، دوکارویژه تأمین‌اجتماعی محسوب می‌شوند.

محمدی همچنین در ادامه تصریح کرد: برای مدیریت تأمین معیشت بازنشستگان و مستمری‌بگیران، برنامه‌هایی را تدارک دیده و به صورت جدی دنبال می‌کنیم.

تسهیلگری تأمین منابع از طریق اوراق گام / پیشبرد پروژه‌های بیمارستانی از محل مولدسازی

محمدی در ادامه این رویداد هم‌تا افزود: با توجه به هزینه‌های بالای بخش درمان، فرایند‌های جدیدی نظیر اوراق گام را برای تسهیلگری در این بخش تدوین کرده‌ایم.

به گفته وی؛ در این راستا همچنین تعیین تکلیف بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان را در دستور کار قرار داده‌ایم.

سرپرست سازمان تأمین اجتماعی اضافه کرد: همچنین از طریق مولدسازی دارایی‌ها برای پیشبرد پروژه‌های بیمارستان‌های سازمان استفاده می‌کنیم.

پیگیری تأدیه دیون دولت

محمدی همچنین در ادامه گفت: تأدیه دیون دولت در قبال تأمین‌اجتماعی را باید در یک رابطه بادوام دنبال کنیم. به این واسطه رویکرد دولت نسبت به تأمین‌اجتماعی باید در این چارچوب قرار گیرد.

سرپرست سازمان تأمین‌اجتماعی افزود: رابطه سال‌های اخیر در حوزه تأدیه دیون دولت به سازمان، علاوه بر فشار به تأمین‌اجتماعی در راستای تأمین منابع، دغدغه‌مندی سازمان و بازنشستگان را در خصوص این موضوع موجب شد.

وی در ادامه بیان کرد: همچنین طرحی دوفوریتی را با این رویکرد تهیه کرده‌ایم که بدهی ایجاد شده دولت به تأمین اجتماعی، در سال مبنا لحاظ شود.

تأمین مالی از روش‌های مختلف / درخصوص پرداخت حقوق و معوقات نگرانی وجود ندارد

محمدی در ادامه گفت: تأمین منابع مالی برای ایفای تعهدات حوزه‌های مختلف نظیر حقوق مستمری و خدمات درمان از روش‌های مختلف در حال پیگیری است.

وی اضافه کرد: دولت نیز در چارچوب تأمین منابع سازمان تأمین اجتماعی همکاری لازم را دارد.

سرپرست سازمان تأمین‌اجتماعی بیان کرد: در خصوص تأمین منابع مالی برای پرداخت حقوق بازنشستگان و معوقات، نگرانی وجود ندارد.

ارائه خدمات بیشتر، هدف طرح‌های جدید تأمین‌اجتماعی

محمدی در ادامه در ارتباط با اهداف طرح‌های جدید سازمان تأمین اجتماعی بیان کرد: ما در قالب طرح‌های جدید به دنبال ارائه خدمات بیشتر و بهتر به بازنشستگان و مستمری‌بگیران هستیم.

به گفته وی؛ در چارچوب طرح‌های جدید، بهره‌مندی کامل از مزایای منابع موجود به نفع بازنشستگان را در چارچوب اهداف این طرح‌ها دنبال می‌کنیم.

طرح زرین‌تأمین؛ مولدسازی دارایی‌های بین‌نسلی

سرپرست سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: در چارچوب طرح «زرین‌تأمین» بازنشستگان حدود یک همت طلا خریداری کرده‌اند؛ در این چارچوب سرمایه‌گذاری در صنعت طلا مطرح است.

به گفته وی؛ در قالب این طرح، بازنشستگان به مرور در سرمایه‌گذاری کالا‌های دارای ارزش ذاتی بالا سهیم خواهند شد. در این مسیر، طلا با تخفیف یا تقسیط عرضه می‌شود.

محمدی ادامه داد: این طرح در واقع، فرایند مولدسازی دارایی‌های بین‌نسلی است و به این واسطه همچنین امکان دریافت دیون از دولت فراهم می‌شود.

سرپرست سازمان تأمین اجتماعی اضافه کرد: شراکت بازنشستگان در دارایی‌ها نیز به واسطه اجرای طرح زرین‌تأمین فراهم می‌شود؛ اولین عرضه این پلتفرم در قالب یک همت صورت گرفته است.

افزایش قدرت خرید بازنشستگان؛ هدف تأمین‌رفاه

محمدی اضافه کرد: طرح دیگر سازمان، کیف پول بازنشستگان یا تأمین رفاه است؛ در قالب این طرح، بازنشستگان از بیستم هرماه تا پانزدهم ماه بعد، امکان خرید از محل حقوق مستمری خود را دارند. استفاده از این طرح برای بازنشستگان به صورت اختیاری است.

وی گفت: افزایش قدرت خرید بازنشستگان که به مرور اتفاق خواهد افتاد، یکی از اهداف اصلی این طرح است.

سرپرست سازمان تأمین‌اجتماعی افزود: در حال حاضر تا ۵ درصد امکان افزایش قدرت خرید بازنشستگان در راستای این طرح فراهم شده است؛ همچنین از ۳ تا ۶ ماهه آینده نیز هدفگذاری افزایش ۱۰ درصدی قدرت خرید بازنشستگان در چارچوب این طرح امکانپذیر می‌شود.

وی گفت: به مرور زمان طرح‌هایی در اختیار بازنشستگان قرار می‌گیرد تا این افراد قدرت خرید بیشتری داشته باشند.

محمدی ادامه داد: شکل‌دهی زیست‌بوم جدید حقوق و دستمزد بازنشستگان را در چارچوب کیف پول بازنشستگان دنبال می‌کنیم..

وی اضافه کرد: تلاش‌هایی نیز در حال انجام است که جامعه بازنشستگان، قشر بعدی هدف در راستای اجرای طرح تورم صفر باشند.

برنامه‌ریزی حل مسائل از طریق نوآوری

سرپرست سازمان تأمین‌اجتماعی در ادامه این نشست هم‌تا گفت: حل مسائل سازمان را از طریق نوآوری، برنامه‌ریزی می‌کنیم.

وی تأکید کرد: در راستای حل مسأله از مسیر نوآوری، به‌واسطه حساسیت قابل درک جامعه بازنشستگان، تصمیم‌سازی مشارکتی را در اولویت داریم.

محمدی ادامه داد: با برنامه‌ریزی و اقدامات متنوع باید رضایتمندی بیمه‌شدگان، کارگران، کارفرمایان و بازنشستگان را جلب کنیم.

تعیین تکلیف بیمه تکمیلی بازنشستگان / پرداخت‌های سهم بیمه تکمیلی از طریق اوراق گام

محمدی همچنین تأکید کرد: تصمیم‌سازی پرداخت سهم سازمان در حوزه بیمه تکمیلی بازنشستگان انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه قرارداد جدید بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان نیز در حال پیگیری است، گفت: در این راستا سهم ۳۰ درصدی سازمان با روش‌های مختلف به شرکت طرف قرارداد بیمه تکمیلی درمان پرداخت خواهد شد؛ اوراق گام از این روش‌ها است.

سرپرست سازمان تأمین اجتماعی افزود: مسأله پرداخت‌های مربوط به بیمه تکمیلی بازنشستگان قالب یک حساب واسط مدیریت خواهد شد.

وی در ادامه اضافه کرد: تسویه مطالبات قرارداد بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان با توجه به منابع سازمان، کار سختی بود که در حال انجام است.

پیشنهاد‌های و اقدامات حوزه درمان

سرپرست سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به طرح‌ها، اقدامات و پیشنهادات تأمین اجتماعی در حوزه درمان گفت: نشاندار کردن هزینه‌های درمان در بودجه سنواتی یکی از پیشنهادات بودجه‌ای سازمان برای سال آینده است.

به گفته محمدی؛ در بخش درمان، پیشنهاد دیگر تأمین‌اجتماعی این است که بخشی از وجوه یا کمک‌های فنی و اعتباری به بانک رفاه کارگران تخصیص یابد و این بانک این امکان را در اختیار مراکز درمانی قرار دهد.

وی همچنین بیان کرد: اقدام دیگر حوزه درمان، مولدسازی دارایی‌ها و هزینه‌کرد آن از طریق تکمیل پروژه‌های بیمارستانی است و نمونه آن در شهید بهشتی شیراز اتفاق افتاده است. از این طریق همچنین برنامه اجرای دیگر پروژه‌های درمانی و تأمین تجهیزات را دنبال می‌کنیم.

سرپرست سازمان تأمین‌اجتماعی افزود: استخدام ۴ هزار نفر در حوزه کادر درمان نیز در آذرماه مدنظر است.

وی گفت: احکام پرستاران شاغل در مراکز درمانی تأمین اجتماعی در راستای ماندگاری کادر درمانی به‌منظور ارائه خدمات به بیمه‌شدگان و بازنشستگان تقویت شده است.

برنامه خروج از بنگاهداری

محمدی در ادامه اضافه کرد: در جلسه امروز، مسأله بنگاه‌داری و بازآرایی دارایی‌ها و پرتفوی سرمایه و دارایی سازمان تأمین اجتماعی نیز مطرح و پیگیری خواهد شد.

وی تأکید کرد: بر اساس تکالیف برنامه هفتم پیشرفت باید به سمت خروج از بنگاه‌داری و حرکت به سمت سهامداری حرکت کنیم. در این وضعیت و مطابق تکلیف قانون، بازآرایی سبد سرمایه‌گذاری سازمان الزامی است. حرکت در این مسیر گام بسیار بزرگی محسوب می‌شود.

تصمیم‌سازی مشارکتی؛ راهکار حل مسائل بازنشستگان

علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در جریان چهارمین رویداد هم‌تا، راهکار حل مسائل و موضوعات تأمین اجتماعی به ویژه بازنشستگان را تصمیم‌سازی مشارکتی این سازمان با ذینفعان دانست.

وی در ادامه ضمن تقدیر از برنامه‌ها و اقدامات محمدی به عنوان سرپرست سازمان تأمین اجتماعی، گفت: در برگزاری جلسات مشارکتی با ذینفعان تأمین اجتماعی در مسیر حل مسائل مربوطه و ارتقای وضعیت سازمان، باید به تحول ساختاری توجه ویژه داشت.

بابایی کارنامی در ادامه اضافه کرد: در حوزه تأمین مالی مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی باید از روش‌های متنوعی و موثر استفاده کرد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین به ضرورت استفاده از روش‌های نوآورانه و همراهی تشکل‌ها در چارچوب کارگروه‌های حل مسائل تأکید کرد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر در سازمان تأمین‌اجتماعی روحیه همراهی با ذینفعان برای رسیدگی به مسائل و حل موضوعات وجود دارد، افزود: به این واسطه توصیه می‌شود در نشست‌های مشترک این سازمان با نمایندگان ذینفعان، در چارچوب‌ها و مدل‌های مختلف، انتظارات و مسائل مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گیرد.

اولویت اجرای نظام ارجاع و ضرورت همراهی بازنشستگان با سازمان تأمین اجتماعی از دیگر موضوعات مطرح شده توسط بابایی کارنامی بود.

تشریح طرح‌های حوزه بازنشستگان

اسماعیل لـله‌گانی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران نیز در جریان رویداد هم‌تا ضمن تشریح طرح‌های زرین‌تأمین و تأمین‌رفاه و مزایای این طرح‌ها برای بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی، توضیحاتی در خصوص چگونگی اجرای این طرح‌ها ارائه کرد.

وی در ادامه ضمن اشاره به امکان استفاده از ابزار‌های وایب، پی‌ول، تامینو در قالب طرح تأمین رفاه، توضیحاتی در خصوص طراحی سیستمی برای جایگزینی پرداخت حقوق بازنشستگان در شرایط خاص کشور و خروج سیستم بانکی از دسترس ارائه داد.

لـله‌گانی افزود: در این راستا سیستم جدیدی در بانک رفاه در حال طراحی است تا در صورت اینکه در شرایط خاص به هر دلیلی سامانه بانکی کشور از دسترس خارج شود، امکان پرداخت حقوق و خرید اعتباری برای بازنشستگان تأمین‌اجتماعی وجود خواهند داشت.

مدیرعامل بانک رفاه کارگران همچنین در ادامه این نشست بر طراحی و اجرای طرح‌های متنوع در راستای پرداخت بهتر حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی تأکید کرد.

طرح دغدغه‌های بازنشستگان

در جریان چهارمین رویداد هم‌تا سازمان تأمین اجتماعی همچنین موضوعاتی در خصوص دغدغه‌های تأمین منابع مالی به‌منظور پرداخت حقوق مستمری، ارائه خدمات درمانی، قرارداد سال گذشته و جدید بیمه تکمیلی درمان و ضرورت تصمیم‌سازی مشارکتی تأمین اجتماعی با حضور بازنشستگان توسط رئیس و اعضای هیأت مدیره کانون عالی مطرح شد.

ضرورت و انتظار حمایت مجلس شورای اسلامی از سازمان تأمین‌اجتماعی و بازنشستگان نیز از موضوعات طرح شده بازنشستگان در این نشست به‌شمار می‌رود.