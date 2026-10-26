کد خبر: 1387008
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۴ آبان ۱۴۰۵ - ۱۹:۲۲
بين‌الملل » اخبار كلی

بالا گرفتن اختلافات در اتحادیه اروپا بر سر حمایت‌های مالی از اوکراین

3 رسانه‌ها از بالا گرفتن اختلافات در کشور‌های اروپایی بر سر مشارکت در تداوم حمایت‌های مالی از اوکراین خبر دادند.

جوان آنلاین: به نقل از نشریه دی سایت، کشور‌های مجارستان، جمهوری چک و اسلواکی از تضمین وام جدید اتحادیه اروپا برای حمایت از اوکراین خودداری می‌کنند. این درخواست، مذاکرات بودجه را تحت فشار قرار داده است.

به گزارش تسنیم، به این ترتیب طرح کمک مالی اضافی برنامه‌ریزی‌شده برای اوکراین سبب اختلاف نظر در اتحادیه اروپا شده است.

به گزارش رسانه‌های غربی مجارستان، جمهوری چک و اسلواکی خواستار آن هستند که از آنها خواسته نشود در تضمین مالی وام جدید اتحادیه اروپا مشارکت کنند.

این درخواست با انتقاد شدید در محافل دیپلماتیک آلمان رو‌به‌رو شده است، به ویژه به این دلیل که این سه کشور همزمان بر تأمین بودجه قابل توجهی برای خود از طرف اتحادیه اروپا اصرار دارند.

یک دیپلمات آلمانی در این باره گفت که درخواست استثنا در مورد کمک به اوکراین با تمایل به افزایش بودجه منطقه‌ای سازگار نیست.

این دیپلمات گفت: چطور کسی می‌تواند واقعاً باور کند که مالیات‌دهندگان ما حاضر باشند حتی یک یوروی اضافی از بودجه انسجام را به کسانی که از شرکت در دفاع در برابر بزرگترین تهدید برای امنیت ما امتناع می‌کنند، منتقل کنند؟

دلیل این اختلافات نیاز‌های مالی اضافی اوکراین در سال آینده است. قرار است کی یف در مجموع ۷۰ میلیارد یورو برای این منظور دریافت کند. از این مبلغ، شرکایی مانند کانادا و ژاپن می‌توانند حدود ۲۵ میلیارد یورو کمک کنند، در حالی که انتظار می‌رود اروپایی‌ها تا ۴۵ میلیارد یورو وام ارائه دهند.

بر اساس این گزارش، مجارستان، جمهوری چک و اسلواکی می‌خواهند از این ضمانت‌های مالی معاف شوند، همانطور که در مورد وام ۹۰ میلیارد یورویی که قبلاً توافق شده بود، چنین شد.

طبق گزارش‌ها، بازپرداخت با استفاده از دارایی‌های دولتی مسدود شده روسیه امکان‌پذیر است، اما تضمین شده نیست. این اختلافات اکنون مذاکرات در مورد بودجه اتحادیه اروپا را نیز تحت الشعاع قرار داده است.

هفته گذشته، رومن رادف، نخست وزیر بلغارستان هم مشارکت کشورش در بسته کمک مالی جدید به اوکراین را رد کرد.

وی در این باره گفت: «بلغارستان به هیچ وجه نمی‌تواند در این ۷۰ میلیارد دلار مشارکت کند.»

رادف خاطرنشان کرد که بلغارستان - برخلاف مجارستان، جمهوری چک و اسلواکی - در وام ۹۰ میلیارد یورویی اتحادیه اروپا که سال گذشته برای سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ تصویب شد، شرکت کرده است.

وی توضیح داد که جنگ، اقتصاد‌های اروپایی را فرسوده کرده و منجر به تنش‌های اجتماعی و بی‌ثباتی سیاسی شده است.

در عین حال، رادف خواستار پایان دادن به جنگ در اسرع وقت شده و اعلام کرد: نتیجه از طریق نظامی حاصل نخواهد شد.

برچسب ها: اتحادیه اروپا ، حمایت مالی ، اوکراین
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

اقتصاد به توسعه پایدار مبتنی بر آینده‌پژوهی نیاز دارد

نشست خبری مشترک وزرای خارجه ایران و روسیه

قطعی کابل‌ها قطعی شد

نشست خبری نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت

انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در سایه فشار‌های دولت ترامپ و نگرانی درباره سلامت رای‌گیری

خالی‌فروشی ارز با سوئیفت جعلی

پزشکیان: امریکا تعهد ندارد مثل همان برجام!

پزشکیان: روستا و عشایر، ریشه‌های اصیل هویت فرهنگی و اجتماعی ایران عزیز هستند

بحران هرمز کف خیابان‌های اروپا

«آسانی» برای استقلال سخت شد!

سرمربی گل گهر سیرجان بعد از شکست مقابل استقلال: اهل غر زدن نیستم/ اگر بازیکن‌ام مصدوم نمی‌شد اصلا صحبتی نمی‌کردم

رضا شفیعی جم راهی بیمارستان شد

اخطار جدی نیروی دریایی سپاه به آمریکا

درمانده و بی‌نقشه

عذرخواهی گولر از‌ام‌باپه به خاطر دزدین گلش

آحارونوت مدعی شد: حماس تل‌آویو را به تکرار ۷ اکتبر تهدید کرد

افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ تا فردا شب اعمال می‌شود

نبیه بری: وحدت داخلی تنها سلاح لبنان برای حفاظت از کشور است

نماینده ایران در اسکار راهی اسپانیا می‌شود

اعلام شش کاندیدای نهایی انتخابات فدراسیون تیراندازی

هشدار تایلند و مالزی به شهروندانشان درباره سفر به کشور‌های اروپایی ناآرام

نقاب مبارزه قومیتی بر چهره تروریسم نیابتی

حضوری پررنگ در دریا و ساحل داریم/ به بلوغ خوبی در حوزه پهپاد‌ها رسیده‌ایم

یارانه ۳۰۰ هزار تومانی به حساب‌ها نشست

هر اقدامی علیه ایران هزینه دارد؛ برای مرحله بعدی جنگ آماده‌ایم

آموزش برای همه، فرصت برای برخی!

خروج از «نه جنگ نه صلح» با مذاکره نمی‌شود

سردارعزیزی: پاسخ بعدی به دشمن سنگین‌تر و دردناک‌تر خواهد بود

«نور» بیماری را از زاویه امید روایت می‌کند

پیگیری حقوقی و بین‌المللی شهادت رهبر انقلاب و شهدای حملات اخیر با جدیت دنبال شود

فصلی جدید در تاریخ ایران

عراقچی: امریکا تمایلی به تفاهم ندارد

مقاومت ملت ایران توطئه‌های دشمن را به بن‌بست رسانده است

دادخواست/ شکوائیه خانواده‌های ۱۰۴ شهید ناو دنا رونمایی شد

حتی ذره‌ای و هیچ تردیدی!

تجربه‌های شخصی‌ام را به قصه‌ای درباره دلتنگی مادر و فرزند تبدیل کردم

ترامپ در مثلث مرگ

تفرقه افکنی پشت بی‌اخلاقی پنهان نماند

استفاده از زبان فارسی مطلوب نیست!

مهدی رحمتی سرمربی گل گهر سیرجان در پاسخ به خبرنگار جوان: مسئولیت باخت با من است/ما شرایط فوتبال بازی کردن نداشتیم

زمین‌گیر شدن ۲۲۴ باند سرقت و ۳۹ باند مواد مخدر

ویپ در جیب دانش‌آموز پیشگیری روی کاغذ!

تاریخ را که بدزدند باخته‌ایم

مدرسه شاد؟ با بخشنامه نمی‌شود!

ایران به دنبال دفاع از عنوان قهرمانی است/ فرنگی‌کاران توان تکرار قهرمانی را دارند

مربی تیم استقلال در پاسخ به خبرنگار جوان: اگر بیشتر به کارهای گروهی روی بیاوریم، می توانیم استفاده بهتری از موقعیت های ایجاد شده ببریم

وقتی امریکا در خاکش خاک شد

جوابیه کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی  به گزارش «جوان»

قیمت طلا روز جمعه ۱ آبان ماه

کارآگاه‌بازی مالباخته سارق سریالی دکه‌ها را به دام انداخت‌

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
طعنه حامد لک، دروازه‌بان فولاد به بیرانوند: چون سربازی رفتم و نیازی به استعلاجی ندارم، خودم را به مصدومیت نزدم
سرمربی پرسپولیس در پاسخ به خبرنگار جوان: عذرخواهی میکنم از هواداران مان، شرمنده آنها شدیم
مدیر تیم پرسپولیس: به نظر می آید داوران می خواهند اول بازیکنان پرسپولیس را جریمه کنند تا حساب کار دست بقیه بیاید
مصاحبه فرشاد احمدزاده و ابوالفضل رزاق پور بعد از پیروزی مقابل پرسپولیس
سرمربی فولاد خوزستان در پاسخ به خبرنگار جوان: ۳ سال در پرسپولیس حضور داشتم، به همه زوایای این تیم آشنایی داشتم
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ آنقدر به زیارت شهدا رفت که سعادت شهادت نصیبش شد
گفت‌و‌گو با مسئول گروهی جهادی در میناب/ زنان مینابی مادرانه پشتیبان رزمندگان هستند 
دربارۀ وعده‌های قطعی پیروزی
شریان حیاتی اقتصاد دیجیتال در مشت ایران
گفت‌وگو با دکتر داریوش صفرنژاد/ تجمعات شبانه امتداد تمدنی ایران است
دیدار تیم‌های پرسپولیس و فولاد خوزستان
همایش «ایران قوی؛ حماسه اقتدار، پیروزی عدالت برای بیماران پروانه‌ای»
 درس‌خواندن‌هایی که اعتبار ندارد
تغییر محاسبات دشمن راه خروج از «نه جنگ نه صلح»
امید تازه برای بقای یوز ایرانی/ «خورشید» دوباره مادر شد
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار