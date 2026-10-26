تأکید نخست وزیران عراق و اردن بر محوریت قضیه فلسطین

جوان آنلاین: علی فالح الزیدی نخست وزیر عراق که روز دوشنبه طی سفری رسمی به امان پایتخت اردن رفته است، با جعفر حسان نخست وزیر این کشور دیدار کرد.

به گزارش ایسنا، بر اساس بیانیه دفتر نخست وزیری عراق، دو طرف درباره روابط دوجانبه و راه‌های تقویت و توسعه آن در زمینه‌های مختلف به ویژه انرژی، اقتصاد و سرمایه گذاری پرداختند.

طرفین درباره تحولات اوضاع در منطقه رایزنی و بر محوریت قضیه فلسطین و اهمیت رعایت انصاف در حق ملت فلسطین و باز پسگیری حقوق کامل آنها تأکید کردند.

نخست وزیران عراق و اردن بر تلاش برای حمایت از تلاش‌های دیپلماتیک و گفت‌و‌گو‌ها برای مقابله با چالش‌ها و پایان بحران‌ها، درگیری‌ها و پیامد‌های منفی آن در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی تأکید کردند.