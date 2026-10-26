یک رسانه رژیم صهیونیستی گزارش داد که در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی در سرزمین‌های اشغالی، پلیس در حال آماده سازی برای استقرار ۲۲ هزار نیرو است که شمار آن در مقایسه با انتخابات قبلی افزایش چشمگیری داشته است.

جوان آنلاین: شبکه آی۲۴ به نقل از یک مقام ارشد پلیس رژیم صهیونیستی که خواست نامش فاش نشود، گزارش داد که شمار نیرو‌های مستقر در مقایسه با انتخابات سال ۲۰۲۲، حدود ۵ هزار نفر افزایش یافته است.

به گزارش ایرنا، این تدارکات در حالی صورت می‌گیرد که رقابت بسیار نزدیکی میان ائتلاف بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و جناح مخالف در جریان است و این احتمال وجود دارد که مناقشات بر سر نتایج انتخابات به ناآرامی‌هایی منجر شود.

این مقام پلیس رژیم صهیونیستی به آی۲۴ گفت: روز پس از انتخابات، دست‌کم به اندازه خود روز انتخابات خطرناک است.

به گفته این مقام، تدارکات لازم از سه ماه پیش آغاز شده و شامل طرح‌های احتمالی برای مدیریت حوادثی است که شاید پس از انتشار نظرسنجی‌ها در مورد صندوق‌های رای، اعلام نتایج انتخابات و در روز‌های پس از آن رخ دهند.

بر اساس این گزارش، پلیس رژیم صهیونیستی همچنین خود را برای مقابله با حملات امنیتی احتمالی و ناآرامی‌های عمومی آماده می‌کند.

این مقام با بیان اینکه انتظار می‌رود فرآیند رای‌گیری در روز انتخابات نسبتا آرام پیش برود، افزود: روز انتخابات حساس است، اما روز بعد از آن نیز از حساسیت کمتری برخوردار نیست.

این مقام پلیس همچنین اظهار داشت که نیرو‌های پلیس برای احتمال حضور جمعیت در خیابان‌ها در پی اعلام نتایج انتخابات آماده می‌شوند و تمهیدات امنیتی برای رویداد‌هایی که توسط احزاب سیاسی برگزار می‌شود نیز در نظر گرفته شده است.