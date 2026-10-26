جوان آنلاین: کنفرانس بین‌المللی وزارتی انرژی هسته‌ای با هدف بررسی نقش انرژی هسته‌ای در تامین انرژی پاک، تقویت امنیت انرژی و حمایت از توسعه پایدار برگزار خواهد شد.

به گزارش ایسنا، در مراسم افتتاحیه این کنفرانس، بائه کیونگ‌هون، معاون نخست‌وزیر و وزیر علوم و فناوری اطلاعات و ارتباطات کره جنوبی و رییس کنفرانس، حضور خواهد داشت. رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز از سخنرانان برنامه افتتاحیه خواهد بود.

مقام‌های دولتی، سیاستگذاران، مدیران ارشد و کارشناسان حوزه انرژی هسته‌ای از کشور‌های مختلف جهان در این رویداد شرکت خواهند کرد تا درباره راهبرد‌های ملی انرژی، چالش‌های توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای و فرصت‌های همکاری بین‌المللی در این حوزه به تبادل نظر بپردازند.



بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در حال حاضر ۳۱ کشور جهان در مجموع ۴۱۳ رآکتور هسته‌ای با ظرفیت تولید حدود ۳۷۷ گیگاوات برق را در اختیار دارند که سهم قابل‌توجهی در تامین برق کم‌کربن جهان ایفا می‌کنند. همچنین بیش از ۶۰ کشور در حال آغاز یا بررسی برنامه‌های خود برای بهره‌گیری از انرژی هسته‌ای هستند.

از محور‌های مهم این کنفرانس می‌توان به توسعه فناوری‌های نوین هسته‌ای، طراحی و استقرار رآکتور‌های پیشرفته و رآکتور‌های کوچک ماژولار (SMR)، تقویت همکاری‌های نظارتی و مقرراتی، تأمین مالی پروژه‌های هسته‌ای، تربیت نیروی انسانی متخصص و بررسی کاربرد‌های نوظهور انرژی هسته‌ای اشاره کرد.

همچنین نقش انرژی هسته‌ای در دستیابی به اهداف اقلیمی، تامین پایدار برق، افزایش تاب‌آوری سامانه‌های انرژی و تقویت امنیت انرژی کشور‌ها از موضوعات مورد بررسی در نشست‌های تخصصی این رویداد خواهد بود.

برگزارکنندگان این کنفرانس در پی آن هستند که زمینه گفت‌و‌گو و تبادل تجربیات میان کشور‌ها را درباره فرصت‌ها، الزامات و چالش‌های توسعه انرژی هسته‌ای فراهم کنند و مسیر همکاری‌های بین‌المللی برای استفاده صلح‌آمیز از این فناوری را تقویت کنند.

هیاتی از سازمان انرژی اتمی ایران نیز در این کنفرانس حضور خواهد یافت و رییس هیات ایرانی در جریان این رویداد به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت.