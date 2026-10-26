جوان آنلاین: شرکت ایران‌خودرو عرضه ۴۷ هزار و ۵۰۰ دستگاه از محصولات خود را در قالب هشت مدل از ساعت ۱۷ امروز دوشنبه چهارم آبان کلید زد؛ فرآیندی که تا ساعت ۱۲ روز چهارشنبه ششم آبان ادامه خواهد داشت.

به گزارش فارس، این عرضه در سه قالب طرح عادی، طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و طرح جایگزینی خودرو‌های فرسوده اجرا می‌شود و متقاضیان برای ثبت درخواست باید به سامانه فروش این خودروساز به نشانی esale.ikco.ir مراجعه کنند.

فرآیند واگذاری این خودرو‌ها از طریق قرعه‌کشی انجام می‌شود و بر اساس اعلام این شرکت، موعد تحویل خودرو‌های ثبت‌نامی بین اردیبهشت تا شهریور ۱۴۰۶ خواهد بود.