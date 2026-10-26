جوان آنلاین: وب‌سایت عبری «واللا» امروز دوشنبه به نقل از یک منبع امنیتی مدعی شد که «ارتش رژیم صهیونیستی به زودی یک سیستم لیزری جدید در مرز لبنان نصب خواهد کرد تا با خطرات پهپادهای کوچک مقابله کند.»

این رسانه عبری ادعا کرد: «وزارت جنگ و صنایع دفاعی یک سیستم لیزری تاکتیکی برای مرزهای شمالی (با لبنان) را تولید کرده که پاسخی پیشگامانه و نوآورانه به یکی از جدی‌ترین تهدیدات سال‌های اخیر یعنی پهپادهای فیبر نوری خواهد بود که در برابر اکثر روش‌های مرسوم ایجاد اختلال الکترونیکی، مصون هستند.»

واللا در ادامه مدعی شد: «این امر پس از پیشرفت‌های چشمگیر در فرآیندهای توسعه، آزمایش‌های موفقیت‌آمیز و موفقیت این سیستم در میدان عمل حاصل شده است.»

با وجود اعلام آتش‌بس میان لبنان و رژیم صهیونیستی اما رسانه‌های این رژیم همچنان از لزوم یافتن راه‌حلی برای پهپادها صحبت می‌کنند و در حال حاضر ده‌ها شرکت در رقابتی تسلیحاتی برای ارائه راه‌حلی برای این مشکل هستند.

همچنین بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی از تشکیل یک تیم تخصصی برای یافتن راه‌حل‌های فوری برای مقابله با این تهدید خبر داد و تاکید کرد که بودجه اختصاص داده شده برای این کار، صرف نظر از هزینه‌ها، نامحدود خواهد بود.

در طول ۲ سال و نیم گذشته که رژیم صهیونیستی در جبهه‌های مختلف درگیر جنگ بوده، این رژیم همچنان با حملات پهپادهای حزب‌الله در جبهه شمالی مواجه است، با توجه به اینکه از زمان آغاز عملیات پهپادی حزب‌الله تاکنون ۱۲ سرباز اسرائیلی به هلاکت رسیده‌اند، این حملات تهدیدی دائمی و نزدیک محسوب می‌شوند.