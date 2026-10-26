نگرانی روسیه از موضع ناتو درباره دریای بالتیک

وزارت خارجه روسیه روز دوشنبه نسبت به بیانیه‌های مقامات ناتو درمورد دریای بالتیک ابراز نگرانی کرد.

جوان آنلاین: وزارت امور خارجه فدراسیون روسیه روز دوشنبه نسبت به بیانیه‌های مقامات ناتو درمورد دریای بالتیک ابراز نگرانی کرد.

«ولادیسلاو ماسلنیکوف» مدیر بخش امور اروپا در این وزارتخانه گفت که اظهارات ناتو مبنی بر اینکه منطقه بالتیک، «دریای داخلی» برای این ائتلاف است؛ نگران کننده می‌باشد.

ماسلنیکوف در مصاحبه با شبکه «ریانووستی»، توضیح داد: «وضعیت در دریای بالتیک مایه نگرانی عمیق ما است. ناتو مدت‌ها است که از تمایل خود برای تبدیل کردن دریای بالتیک به دریای داخلی این ائتلاف صحبت می‌کند».

وی همچنین افزود که اتحادیه اروپا در تلاش‌های ناتو برای نظامی‌سازی کشورهای بالتیک عقب نمانده و اوضاع منطقه را از هر نظر پیچیده‌تر کرده است.

پس از پیوستن فنلاند و سوئد به ناتو بود که تعدادی از مقامات غربی اظهاراتی مبنی بر تبدیل شدن دریای بالتیک به «دریای داخلی ناتو» را مطرح کردند.