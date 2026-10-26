۳ هزار نفر در حوادث جوی مهرماه دچار حادثه شدند

جوان آنلاین: بابک محمودی، با تشریح گزارش عملکرد این سازمان در مهرماه اظهار کرد: در مجموع، ۵ هزار و ۵۱ نفر از خدمات امدادی ارائه‌شده در حوادث بهره‌مند شدند.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در جریان حوادث افزود: در این بازه زمانی، یک‌هزار و ۵۱۶ نفر به مراکز درمانی منتقل شدند، ۱۸۵ نفر خدمات نجات فنی دریافت کردند، ۹۷ نفر از خدمات اسکان اضطراری بهره‌مند شدند و ۲ هزار و ۷۴۷ نفر نیز اقلام امدادی دریافت کردند. همچنین ۱۷۹ نفر در محل حادثه به‌صورت سرپایی درمان شدند، ۱۳۸ نفر به مناطق امن انتقال یافتند و ۷۹ نفر از گرفتارشدگان در برف و سیل رهاسازی شدند.

رئیس سازمان امدادونجات با اشاره به خدمات ارائه‌شده در تجمعات انبوه و مراجعات حضوری نیز بیان کرد: در مهرماه، ۳۲۳ مورد تجمع انبوه و مراجعه حضوری ثبت شد که طی آن، ۵۱۸ نفر از خدمات امدادی بهره‌مند شدند. در این بخش، ۱۱۹ نفر به مراکز درمانی انتقال یافتند، ۳۲۲ نفر در محل به‌صورت سرپایی درمان شدند، ۳۴ نفر اسکان داده شدند و ۴۳ نفر نیز اقلام امدادی دریافت کردند.

محمودی با اشاره به آمار حوادث به تفکیک نوع حادثه گفت: حوادث ترافیکی، کوهستانی و جوی از مهم‌ترین محورهای عملیات امدادی در این ماه بودند و نیروهای عملیاتی جمعیت هلال‌احمر در سراسر کشور برای پاسخگویی به حوادث و ارائه خدمات به هم‌وطنان در آماده‌باش قرار داشتند.

وی با بیان اینکه حوادث ترافیکی در محورهای برون‌شهری سهم قابل‌توجهی از عملیات امدادی را به خود اختصاص داده‌اند، افزود: در مهرماه، یک‌هزار و ۷۱۴ مورد حادثه ترافیکی در محورهای برون‌شهری به ثبت رسید که در جریان آن، یک‌هزار و ۱۸۳ نفر به مراکز درمانی منتقل شدند و ۱۲۶ نفر نیز در محل حادثه به‌صورت سرپایی درمان شدند.

رئیس سازمان امدادونجات درباره حوادث کوهستان نیز اظهار کرد: در این مدت، ۱۳۸ مورد حادثه کوهستان در کشور ثبت شد که ۱۹۲ نفر در این حوادث دچار حادثه شده و ۱۰۲ نفر از آنان مصدوم شده‌اند.

محمودی همچنین از ثبت ۵۷ مورد حادثه جوی شامل سیل و آب‌گرفتگی در مهرماه خبر داد و گفت: در این حوادث، ۳ هزارو ۲۰۸ نفر دچار حادثه شدند و ۲ هزار و ۶۹۷ نفر از اقلام غذایی، زیستی و بهداشتی بهره‌مند شدند.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت رعایت نکات ایمنی در سفرها، فعالیت‌های کوهستانی و شرایط نامساعد جوی خاطرنشان کرد: آمادگی نیروهای عملیاتی، امدادرسانی سریع و ارائه خدمات به حادثه‌دیدگان از اولویت‌های اصلی سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر است.