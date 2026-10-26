رونمایی روزنامه صهیونیستی از طرح آمریکا برای کابینه اسرائیل

یک روزنامه صهیونیستی نوشت که آمریکا به دنبال تشکیل کابینه وحدت میان احزاب و گروه‌های صهیونیستی و اخراج چهره‌های افراطی نظیر بن گویر و اسموتریچ از کابینه است.

جوان آنلاین: روزنامه عبری‌زبان «جروزالم پست» گزارش داد که برخی چهره‌های نزدیک به دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای تشکیل یک کابینه وحدت ملی گسترده و به اصطلاح «میانه‌رو» در سرزمین‌های اشغالی، بدون حضور چهرهای افراطی مانند ایتمار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی و بتسلئیل اسموتریچ وزیر دارایی این رژیم تلاش می‌کنند.

برخی از این افراد ایده توافقی برای چرخش در مقام نخست‌وزیری را مطرح کرده‌اند که بر اساس آن، بنیامین نتانیاهو ابتدا نخست‌وزیر شود.

این روزنامه توضیح داد که گادی آیزنکوت، رئیس حزب «یاشار»، و نفتالی بنت، نخست‌وزیر پیشین صهیونیستی همچنان با حضور در کابینه‌ای به ریاست نتانیاهو مخالفند.

این گزارش می‌افزاید که بیل آکمن، میلیاردر آمریکایی و از حامیان برجسته ترامپ که روابط نزدیکی با او دارد، روز یکشنبه به صورت علنی خواستار تشکیل یک کابینه میانه‌رو در سرزمین‌های اشغالی شد که بن‌گویر و اسموتریچ را کنار بگذارد.

جروزالم پست تأکید کرد که آکمن تنها فرد نزدیک به ترامپ نیست که چنین دیدگاهی دارد. بر اساس اظهارات چند منبع، شماری دیگر از چهره‌ها در واشنگتن نیز معتقدند که تحقق برنامه‌های بلندپروازانه رئیس‌جمهور آمریکا برای خاورمیانه در دو سال باقی‌مانده از دوره ریاست‌جمهوری او، مستلزم تغییر ترکیب کابینه رژیم صهیونیستی است.

مهم‌ترین این برنامه‌ها، احتمال دستیابی به توافقی تاریخی برای عادی‌سازی روابط میان رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی است؛ توافقی که پیشبرد آن با حضور بن‌گویر و اسموتریچ در کابینه، دشوار به نظر می‌رسد.

به نوشته این روزنامه، بسیاری از مشاوران ارشد ترامپ بر این باورند که تشکیل کابینه بدون حضور راستگرایان افراطی، پیشبرد سیاست‌های منطقه‌ای رئیس‌جمهور آمریکا را بسیار آسان‌تر خواهد کرد.