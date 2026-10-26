جوان آنلاین: برنی سندرز، سناتور مستقل آمریکایی در این کارزار انتخاباتی در میشیگان گفت: «دونالد ترامپ خطرناکترین رئیس‌جمهور در تاریخ ایالات متحده است. به همین دلیل این انتخابات میان‌دوره‌ای اهمیت زیادی دارد. ترامپ به قانون اساسی و حاکمیت قانون اعتقادی ندارد. همین چند روز پیش، در حالی که سخنرانی می‌کرد، گفت که می‌تواند هر کاری دلش بخواهد انجام دهد! اینها مشخص می‌کند که او قانون اساسی را نخوانده و بهتر است این کار را انجام دهد. شما نمی‌توانید هر کاری دلتان بخواهد انجام دهید.»

به گزارش ایسنا، سندرز در ادامه این مساله را مطرح کرد که دونالد ترامپ یک دروغگوی بیمار است: «او تفاوت میان حقیقت و خیال را نمی‌داند. چیزی که واقعا مرا غمگین می‌کند این است که فکر کنید چنین آدمی رئیس جمهور آمریکا باشد و این نوع رفتار چه تاثیری بر فرزندان ما می‌گذارد. ما بچه‌هایمان را تربیت می‌کنیم تا راست بگویند، نه اینکه مدام دروغ بگویند. دونالد ترامپ یک خودشیفته است. من روان‌پزشک نیستم، اما برای فهمیدن این یکی لازم نیست روان‌پزشک باشید. او فکر می‌کند دنیا پیرامون او می‌چرخد. او فکر می‌کند هر ساختمانی در آمریکا باید به نامش نام‌گذاری شود.»

این سناتور مستقل آمریکایی در ادامه صحبت‌هایش در کارزار میشیگان به نفع عبدالرحمن محمد السید که مصری‌تبار است، گفت: «ترامپ نه فقط خودشیفته است، بلکه فاسدترین دولت در تاریخ آمریکا را اداره می‌کند. از زمانی که دوباره انتخاب شد، خانواده‌اش بیش از ۲ میلیارد دلار ثروتمندتر شده‌اند. او با این هواپیمای کوچک و قشنگ که قطر به او داده، یک هواپیمای ۴۰۰ میلیون دلاری، در سراسر کشور پرواز می‌کند. شاید چیزی که بیش از همه از باعث می‌شود از دونالد ترامپ بدم بیاید و متنفر باشم، این است که او نژادپرست‌ترین و تفرقه‌انگیزترین رئیس‌جمهوری است که آمریکا به خود دیده است.»

وی در ادامه افزود: «فکر می‌کنم همه شما نژادپرستی او را می‌شناسید. نژادپرستی او چیز تازه‌ای نیست. ۱۵ سال پیش، او این دروغ را ساخت که باراک اوباما در آمریکا به دنیا نیامده است. کارزار انتخاباتی‌اش را در سال ۲۰۲۴ با اعلام اینکه مکزیکی‌ها تجاوزگر و قاتل‌اند آغاز کرد و روز دیگر به زنان رنگین‌پوست در کنگره به عنوان افرادی که هوش پایینی دارند، حمله می‌کند. حتی این بار نیز پیش از انتخابات میان دوره‌ای به عبدالسید که کاندیدای سنا از میشیگان است، حمله می‌کند و با جملاتی نژادپرستانه از او انتقاد می‌کند. ترامپ دست از کارهایش بر نمی‌دارد.»

سندرز ادامه داد: «ترامپ ممکن است آدمی از نظر روانی نامتعادل باشد، اما احمق نیست. او مثل عوام‌فریب‌های طول تاریخ می‌فهمد که بهترین و موثرترین راه برای ماندن در قدرت، ایجاد تفرقه در میان مردم است. این چیز تازه‌ای نیست. دلیلی که از اسلام‌هراسی علیه عبدالسید استفاده می‌کند این است که هیچ حرفی درباره مسائل واقعی پیش روی مردم ندارد. آقای رئیس جمهور آمریکا، به جای تهمت زدن به عبدالسید و خانواده‌اش، شما چه کاری برای بحران مراقبت بهداشتی در آمریکا انجام می‌دهید؟ برای بحران مسکن چه می‌کنید؟ برای نابرابری درآمد و ثروت چه می‌کنید؟ اینها جز اینکه به نفرت و تفرقه دامن بزند، تاثیر دیگری ندارند.»

این سناتور مستقل در بخش دیگری از صحبت‌هایش در این کارزار انتخاباتی گفت: «دلیلی که این رقابت انتخاباتی در میشیگان از بسیاری جهات شاخص است، این است که آیا مردم میشیگان در برابر آن نژادپرستی نفرت‌انگیز می‌ایستند یا نه. من کاملا مطمئنم که دقیقا همین کار را خواهید کرد. پس پیشنهادی برای ترامپ دارم. به جای دروغ گفتن و لکه‌دار کردن و نفرت پراکنی علیه عبدالسید و خانواده‌اش، چرا نمی‌آیید و برای مردم آمریکا توضیح نمی‌دهید چرا ۱۵ میلیون آمریکایی را از بیمه سلامتشان بیرون می‌اندازید تا یک تریلیون دلار معافیت مالیاتی به یک درصد بدهید. اگر راست می‌گویید این را به مردم آمریکا توضیح دهید. آقای رئیس‌جمهور، به جای تهمت زدن به عبدالسید و خانواده‌اش، چرا برای مردم آمریکا توضیح نمی‌دهید چرا جنگ غیرقانونی و خلاف قانون اساسی علیه ایران را شروع کردید؟»

سناتور سندرز در ادامه خاطرنشان کرد: «آقای ترامپ، چرا برای مردم میشیگان و مردم سراسر آمریکا توضیح نمی‌دهید که واقعا چرا فکر می‌کنید باید به الیگارش‌های فناوری بزرگ در مورد هوش مصنوعی اعتماد کرد؟ بگویید چرا فکر می‌کنید ایده خوبی است که در هر جامعه‌ای در آمریکا مراکز داده داشته باشیم و بگویید چرا فکر می‌کنید این یک کار آمریکایی است که مأموران مهاجرتی و گمرکی به در خانه‌های ما بیایند و آمریکایی‌ها را می‌کشند. کاری که عبدالسید در این کارزار انجام می‌دهد فقط نشان دادن تمایلش به ایستادن در برابر ترامپ و تمام آن زشتی راست‌گرا نیست، بلکه بسیار بیشتر است. او توضیح می‌دهد و برای دولتی و اقتصادی می‌جنگد که برای همه ما کار کند، نه فقط برای یک درصد. دلیل اینکه امروز همین حالا به عبدالسید در سنا نیاز داریم همین است. باید با مردم روراست باشیم. حقیقت این است که هرگز در تاریخ آمریکا این‌قدر افراد انگشت شمار، این همه ثروت و قدرت نداشته‌اند. ترامپ و دوستانش هر روز ثروتمندتر می‌شوند در حالی که مردم طبقه کارمند برای گذاشتن غذا روی میز تقلا می‌کنند.»

وی به ایلان ماسک، موسس و مالک غول اسپس ایکس و تسلا اشاره کرد که ۴۰۰ میلیون دلار خرج کرده تا این انتخابات را بخرد چون از زمانی که ترامپ دوباره رئیس‌جمهور شده، ماسک بسیار بسیار ثروتمندتر و قدرتمندتر شده است. او اکنون به عنوان یک فرد، ثروت بیشتری از ۵۳ درصد پایین خانوارهای آمریکایی دارد.

سناتور سندرز همچنین به این مساله اشاره کرد که عبدالسید اکنون متوجه شده که نظام کنونی تامین مالی کارزارهای انتخاباتی فاسد است: «من و او کمک می‌کنیم تا مفهوم دموکراسی پیچیده نشود. هر یک نفر، یک رای است، نه اینکه میلیاردرها انتخابات را بخرند. عبدالسید به عنوان یک پزشک متوجه شده که اکثریت قاطع مردم میشیگان و آمریکا می‌دانند مراقبت بهداشتی یک حق انسانی است، نه یک امتیاز. اکنون در برهه‌ای بسیار سخت در کشور قرار داریم. مساله فقط ترامپ یا الیگارش‌ها نیستند. بسیاری از مسائلی است که به آنها نپرداختیم که شامل تغییر اقلیم هم می‌شود. می‌دانم با همه این بحران‌هایی که با آن روبه‌رو هستیم، مردم گاهی دچار اندوه و غم می‌شوند. این انتخابات فقط درباره شما یا من نیست. درباره فرزندانمان و درباره نسل‌های آینده است. من عبدالسید را چند سال است می‌شناسم و از ته قلبم باور دارم که وقتی او را انتخاب کنید، نه تنها یکی از باهوش‌ترین افراد را به سنا آمریکا می‌آورید، بلکه کسی وارد سنا می‌شود که مبارز است، که با من و دیگر پیشروها در مقابله با طمع الیگارش‌ها خواهد ایستاد.»