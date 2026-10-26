برتری ایران مقابل ویتنام در جام جهانی نونهالان

جوان آنلاین: تیم ملی فوتبال نونهالان ایران از ساعت ۸:۳۰ امروز(دوشنبه) چهارمین بازی خود را در گروه R جام جهانی زیر ۱۵ سال آذربایجان مقابل ویتنام برگزار کرد.

در این بازی که مهدی تاج، ریاست فدراسیون هم از نزدیک آن را تماشا کرد، شاگردان مصطفی قنبرپور به برتری ۴ بر ۳ رسیده و سومین برد خود را در این مرحله کسب کردند. رضا نوروزی(۲) و حسام‌ احمدلو(۳۱، ۳۲ و ۳۴) برای تیم کشورمان گلزنی کردند.

درحالیکه بازی تا آخرین دقیقه با برتری ایران در جریان بود، داور یک پنالتی به سود ویتنام اعلام کرد که سعید مقدسی، دروازه‌بان تیم ملی نونهالان با مهار این پنالتی، پیروزی ملی‌پوشان را حفظ کرد. سعید مقدسی، طاها طالبی، مهدی دهقان، امیرمحمد مشفقی، مهدی کولیوند، علی اکبر قاسمی، حسام احمدلو و رضا نوروزی ترکیب ابتدایی تیم ملی نونهالان را در این مسابقه تشکیل دادند.

ایران که پیش از این تیم‌های گویان و برونئی را شکست داده و مقابل بوسنی و هرزه‌گوین شکست خورده بود، از ساعت ۱۶:۳۰ امروز در آخرین بازی خود در این مرحله به مصاف موریس می‌رود.