دادستان تهران: بیش از ۱۰ میلیارد یورو رفع تعهد ارزی صورت گرفته است

جوان آنلاین: صالحی دادستان تهران امروز دوشنبه (۴ آبان) در نشست شورای‌ عالی قوه قضاییه به ارائه گزارشی از نتایج اقداماتِ هیئت ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی در حوزه ارز پرداخت و گفت: در نتیجه پیگیری‌های صورت گرفته از سوی هیئت ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی در حوزه ارز، تاکنون بیش از ۱۰ میلیارد یورو رفع تعهد ارزی صورت گرفته است؛ در این راستا، تاکنون ۶۱ نفر شامل ۳۶ نفر از مدیرانِ عامل شرکت‌ها و ۲۵ نفر از ذینفعان کارت‌های بازرگانی بازداشت شده‌اند؛ در ۲۸ فقره پرونده که اکثراً مربوط به شرکت‌های بزرگ بودند، رفع تعهدات ارزی به صورت کامل صورت گرفته است؛ ۴۶ پرونده نیز منتهی به صدور قرار جلب دادرسی شده که از این تعداد، ۴۲ فقره با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است.

به گزارش مهر، دادستان تهران افزود: در سایر پرونده‌های مفتوح نیز، دستورات لازم برای شناسایی و توقیف اموال متهمین و ممنوع‌الخروجی آنان صادر شده و نیابت‌های قضایی به شهرستان‌های محل سکونت متهمان صادر گردیده و موضوع به صورت جدی در حال پیگیری است.