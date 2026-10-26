مصاحبه فرشاد احمدزاده و ابوالفضل رزاق پور بعد از پیروزی مقابل پرسپولیس

ابوالفضل رزاق پور، دفاع چپ فولاد خوزستان بعد از پیروزی مقابل پرسپولیس در هفته دهم لیگ برتر: پرسپولیس تیم بزرگی است با بازیکنان و کادر خوب اما توانستیم طبق آنالیز که کرده بودیم و برنامه ای که داشتیم توانستیم ۳ امتیاز را کسب کرده و به جمع بالانشینان جدول اضافه شویم/ خوشحالم سربلند از این بازی بیرون بیایم/ از آینده کسی خبر ندارد/ اگر به لحاظ فنی به سلیقه کادر فنب بخورم، خوشحال می شوم بتوانم به تیم ملی کمک کنم/ به لحاظ آماری شرایطم طوری هست که بتوانم حداقل به یک اردو دعوت بشوم/ امیدوارم کادر فنی تیم ملی این شانس را یک بار هم که شده به من بدهند

فرشاد احمدزاده، مهاجم فولاد بعد از برتری مقابل پرسپولیس( تیم سابق خود): خدا را شکر که ۳ امتیاز را گرفتیم/ مهم کسب سه امتیاز بود/ وحید امیری چند سال برای پرسپولیس بازی کرده، طبیعی بود شادی نکند/ آقا وحید احترام هوادار پرسپولیس را نگه داشت