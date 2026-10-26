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تاریخ انتشار: ۰۴ آبان ۱۴۰۵ - ۱۳:۳۴
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۸۳ درصد نارضایتی؛ محبوبیت مکرون به پایین‌ترین حد رسید

مکرون هفته‌ها بحران و ناآرامی‌های سیاسی در فرانسه میزان نارضایتی از رئیس جمهوری این کشور را به ۸۳ درصد رساند؛ چیزی که رسانه‌های فرانسوی از آن به عنوان «پیوند گسسته» میان فرانسویان و رئیس‌جمهوری یاد می‌کنند.

جوان آنلاین: روزنامه فرانسوی«لو پاریزین» با اشاره به نتایج یک نظرسنجی که میزان نارضایتی از امانوئل مکرون (Emmanuel Macron) را ۸۳ درصد نشان داد، نوشت: پیوند میان فرانسویان و رئیس‌جمهور گسسته به نظر می‌رسد و تازه‌ترین نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷، تنها نیمی از رأی‌دهندگان دور نخست او در سال ۲۰۲۲ حاضرند به نامزدهای بلوک مرکزی و جریان‌های همسو با وی رأی دهند.

انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷؛ پایگاه رأی مکرون پراکنده شده است

بر اساس نظرسنجی روزنامه لو پاریزین (Le Parisien)، جریان‌های همسو با مکرون برای حفظ رأی‌دهندگانی که در دور نخست انتخابات سال ۲۰۲۲ به او رأی داده بودند، با دشواری روبه‌رو هستند. در مقابل، مارین لو پن (Marine Le Pen)، رهبر حزب اجتماع ملی، از پایگاه رأی وفادارتری برخوردار است.

نظرسنجی مشترک مؤسسات ایپسوس (Ipsos)، ب.و.آ (BVA) و سزی (CESI) نشان می‌دهد در صورت نامزدی هم‌زمان گابریل اتال (Gabriel Attal) از حزب «رنسانس» و ادوار فیلیپ (Édouard Philippe) از حزب «افق‌ها»، ۵۵ درصد از کسانی که در دور نخست انتخابات ۲۰۲۲ به مکرون رأی داده بودند، به یکی از این دو نامزد رأی می‌دهند: ۱۳ درصد از اتال و ۴۲ درصد از فیلیپ حمایت می‌کنند. در همین سناریو، ۱۸ درصد به رافائل گلوکسمن (Raphaël Glucksmann) از حزب «پلوس پوبلیک» و حزب سوسیالیست و ۱۳ درصد به لو پن رأی می‌دهند.

اگر فیلیپ تنها نامزد جریان‌های همسو با مکرون باشد، ۴۹ درصد از رأی‌دهندگان پیشین مکرون از او حمایت خواهند کرد. در این حالت، ۲۱ درصد به گلوکسمن، ۱۴ درصد به لو پن و ۱۰ درصد به برونو روتایو (Bruno Retailleau) از حزب جمهوری‌خواهان رأی می‌دهند.

در صورت نامزدی اتل به‌تنهایی، ۳۱ درصد از رأی‌دهندگان مکرون در سال ۲۰۲۲ به او رأی خواهند داد؛ تنها دو درصد بیشتر از سهم گلوکسمن، که ۲۹ درصد است. در این سناریو، ۱۸ درصد از روتایو و ۱۳ درصد از لو پن حمایت می‌کنند.

در سناریوی دیگری که فیلیپ و داوید لیسنار (David Lisnard) از حزب «نوول انرژی» نامزد باشند و اتال در انتخابات شرکت نکند، ۴۷ درصد از رأی‌دهندگان پیشین مکرون به فیلیپ، ۱۹ درصد به گلوکسمن، ۱۰ درصد به لیسنار و ۸ درصد به روتایو رأی می‌دهند. سهم لو پن در این فرض ۱۱ درصد است.

بر اساس این نظرسنجی، لو پن از وفادارترین پایگاه رأی برخوردار است: بسته به سناریو، ۹۲ تا ۹۴ درصد از کسانی که در دور نخست انتخابات ۲۰۲۲ به او رأی داده بودند، گفته‌اند در سال ۲۰۲۷ نیز به او رأی خواهند داد. این میزان برای ژان‌لوک ملانشون (Jean-Luc Mélenchon)، رهبر حزب (چپ) «فرانسه تسلیم‌ناپذیر»، حدود ۶۰ درصد است.

نظرسنجی ها برای رسانه لو پاریزین از ۲۱ تا ۲۲ اکتبر ۲۰۲۶ انجام شد. در آن، ۱۵۰۰ فرد ثبت‌نام‌شده در فهرست‌های انتخاباتی فرانسه شرکت کردند. نمونه بر اساس روش سهمیه‌بندی انتخاب و به‌صورت آنلاین بررسی شد.

افت محبوبیت مکرون پس از حادثه تیراندازی تراپ

گزارش روزنامه ژورنال دو دیمانش (Le Journal du Dimanche) نیز از افت شدید محبوبیت مکرون حکایت دارد. بر اساس نظرسنجی ماهانه مؤسسه سی‌اس‌آ (CSA) برای این روزنامه، میزان رضایت از نخست‌وزیر با پنج درصد کاهش به ۲۲ درصد رسیده است. میزان رضایت از مکرون نیز با افت هفت واحد درصدی به ۱۶ درصد رسیده و ۸۳ درصد از پاسخ‌دهندگان گفته‌اند از عملکرد او ناراضی‌اند؛ رقمی که از ماه ژانویه (دی ماه) تاکنون بی‌سابقه بوده است.

این نظرسنجی کاهش رضایت از مکرون را در میان گروه‌های مختلف نیز نشان می‌دهد: میزان رضایت در میان افراد ۱۸ تا ۲۴ ساله ۲۳ درصد و در میان بازرگانان و صاحبان کسب‌وکارهای کوچک ۲۲ درصد کاهش یافته است. گزارش، این افت را در میان جوانان با خشم دانش‌آموزان و دانشجویان و در میان کسبه با آسیب‌های ناشی از ناآرامی‌های ۱۷ اکتبر (۲۵ مهر) مرتبط می‌داند.

این رسانه فرانسوی در گزارش خود می‌نویسد مدیریت بحران از سوی مکرون در حزب و دولت او نیز با نارضایتی و خشم روبه‌رو شده است. شامگاه جمعه، هنگام خروج هیات رئیس‌جمهور از شهر آسیب‌دیده تراپ (Trappes)، گروهی از افراد در کنار خودروها شعارهای توهین‌آمیزی علیه او سر دادند. ویدئوی این صحنه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد؛ اتفاقی که در پایان هفته‌ای بحرانی و اعتراض آمیز برای دولت فرانسه رخ داد.

برچسب ها: مکرون ، فرانسه ، امانوئل مکرون
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