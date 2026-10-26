حملات متقابل روسیه و اوکراین چندین کشته و زخمی برجای گذاشت

حملات روسیه به مناطقی از اوکراین و همزمان تهاجم کی‌یف به بخش‌هایی از روسیه، ۲ کشته و ۲۳ زخمی برجای گذاشت.

جوان آنلاین: میخائیلو سمیکین فرماندار منطقه‌ای در اوکراین امروز (دوشنبه) در پیام رسان تلگرام اعلام کرد که حمله روسیه به شهر« زاپوریژیا» در جنوب شرقی این کشور، چهار نفر زخمی برجای گذاشته است.

سرویس اورژانس اوکراین نیز از زخمی شدن دو نفر دیگر در نتیجه حملات روسیه به منطقه «چرنیهیف» خبر داد.

از سوی دیگر، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که یک نیروگاه در «خارکیف» به عنوان دومین شهر بزرگ اوکراین، یک انبار در منطقه اطراف و یک نیروگاه دیگر در منطقه «خملنیتسکی» را هدف قرار داده است.

این وزارتخانه همچنین افزود که به زیرساخت‌های بندری در «چورنومورسک» و یک کشتی باری در مسیر اودسا که برای اهداف نظامی استفاده می‌شود، حمله کرده است.

تاس: حمله اوکراین به مرکز روسیه، دو کشته و ۱۷ زخمی برجای گذاشت

خبرگزاری تاس نیز با اعلام این خبر نوشت: الکساندر گوسف فرماندار منطقه «ورونژ» در مرکز روسیه، در پیام رسان «مکس» نوشت: بر اساس جدیدترین اطلاعات، در نتیجه حمله تروریستی در ورونژ، متاسفانه دو نفر کشته و ۱۷ نفر از جمله یک کودک زخمی شده‌اند.