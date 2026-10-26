سخنگوی شهرداری تهران با اشاره به ضرورت طرح‌های پارکینگ-پناهگاه در پایتخت اعلام کرد: این طرح برای انجام ساخت و ساز اخیرا به تصویب شورای عالی معماری و شهرسازی رسید.

جوان آنلاین: عبدالمطهر محمدخانی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: ما در آستانه جنگ نیستیم بلکه همچنان در شرایط جنگی هستیم و مدیریت شهری بر اساس این شرایط جنگی اقدامات خودش را انجام می دهد به دلیل شیوه جنگی که دشمنان در این دو جنگ به کار بردند عملا استفاده‌ از پناهگاه ها برای پناه دادن به جمعیت انبوه بهترین گزینه نیست و گاهی حضور مردم در منازل خودشان وضعیت ایمن تری خواهد داد.

به گزارش ایرنا، وی افزود: در بحث اقدامات کوتاه‌مدت و اضطراری، سازمان‌ بحران تلاش‌هایی در این زمینه انجام داد و اعلام کرد که برخی ایستگاه‌های مترو، مجتمع‌های تجاری و مدارس برای اسکان پناهگاهی وضعیت خوبی دارند. در هر منطقه و ناحیه این ظرفیت ها مشخص است.

محمدخانی ادامه داد: اقدام بلند مدت که طبیعتا چند سال طول می کشد این است که سازه های چند منظوره زیرزمینی ساخته شود. مجتمع های تجاری- اداری زیرزمینی و پارکینگ- پناهگاه که ظرفیت استفاده از پناهگاه در شرایط جنگی را هم خواهد داشت که این موضوع در قالب طرح جامع زیرسطحی تهران است و به تصویب شورای عالی معماری و شهرسازی هم رسیده است. یک مورد از این پارکینگ پناهگاه‌ها در منطقه ۱۰ در آستانه افتتاح است.

قراردادهای شهرداری با طرف چینی جهت توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی در جریان است

سخنگوی شهرداری تهران در خصوص قرارداد شهرداری با چین گفت: دو مدل قرارداد با طرف چینی داریم. یک مورد مربوط به خط اعتباری ایران و چین و خرید واگن های مترو است. در واقع تفاهم بین دولت‌های ایران و چین جهت خرید ۲۱۰۰ واگن برای متروی سراسر کشور است که از این تعداد، ۱۰۷۱ واگن برای شهرداری‌ تهران است‌ و قرارداد دیگر مربوط به اتوبوس و تاکسی برقی است.

وی گفت: قرارداد با طرف چینی دست ما را باز گذاشته بود تا با مدل‌های تامین مالی مختلف، محصولات را متناسب با آن شرایط وارد کنیم. اکنون ذیل آن، اتوبوس‌های سه کابین در حال وارد شدن است که دو دستگاه وارد شده و مابقی وارد می‌شود. اتوبوس های دوکابین دیزلی را نیز داریم که ۱۰۱ دستگاه در حال فعالیت است‌ و ۳۱ دستگاه نیز روزهای آینده وارد خیابان ها می‌شوند و البته ۱۷ مورد نیز در حمله وحشیانه آمریکایی‌ها آسیب دیدند.

محمدخانی بیان کرد: در عین حال اتوبوس‌های تک‌کابین برقی نیز همچنان وارد می‌شوند و خط انتقال اتوبوس‌ها در جریان است. همچنین برای واردات تاکسی مذاکراتی در جریان است تا مدل های دیگری نیز در سبد خرید تاکسیرانان اضافه کنیم. ممکن است از این ظرفیت برای واردات ون‌تاکسی‌های برقی و سایر مدل‌ها استفاده کنیم. بنابراین مسیر بسته نشده و قراردادها در جریان است.

تکرار یک ادعای غلط برای آن ادعا وجاهت ایجاد نمی‌کند

سخنگوی شهرداری تهران در خصوص موضوع قطع درختان چیتگر که از طرف یکی از اعضای شورا مطرح و شهرداری این دوره را مقصر آن دانستند، گفت: تکرار یک ادعای غلط برای آن ادعا وجاهت ایجاد نمی‌کند. در سال ۱۴۰۳ با تعدادی از فعالان حوزه محیط زیست و مسئولان ذیربط این حوزه به پارک چیتگر رفتیم و در آنجا یک جلسه سه ساعته داشتیم و دلایل متعددی درباره علت این خشک شدن و آفت زدگی درختان بیان شد و جمع‌بندی آن جلسه روشن است. اینکه آیا شهرداری در این دوره تقصیری دارد یا اینکه برعکس تلاش کرده ترک فعل ها و قصورات قبلی را جبران کند، مشخص است. حتی برخی از این دلایل به شرایط اقلیمی بر می‌گردد.

خط کشی بین اتباع و افراد با شناسنامه و بی شناسنامه نداشتیم

سخنگوی شهرداری تهران در مورد فعالیت‌های مراکز آموزشی در بوستان‌ها برای اقشار آسیب دیده و اتباع، گفت: ما در تمام سال‌ها و در دوره ششم مدیریت شهری خط کشی بین اتباع و افراد با شناسنامه و بی شناسنامه نداشتیم. اقدام ویژه ای که در ایام کرونا و در زمان آغاز دوره ششم، انجام شد این بود که شهرداری تهران تمام اتباعی که هیچگونه اسناد هویتی داشتند را واکسینه کرد.

وی ادامه داد: در برخی کشورها مواردی غیرانسانی مطرح می شد و برای سالمندان واکسن تزریق نمی‌کردند اما شهرداری در مناطق آسیب دیده تهران دنبال افراد می‌گشتند که واکسن آنها تزریق شود. پیدا کردن این افراد با توجه به اینکه اسناد هویتی نداشتند کار بسیار سختی بود.

محمدخانی همچنین خاطرنشان کرد: طیف وسیعی از آموزش هم برای تمام افراد در فرهنگسراها انجام می شود که آمار دقیق این آموزش‌ها با استعلام از مجموعه‌های تخصصی اعلام خواهد شد.

همیشه شرایط برای بازدید اعضای شورا از مناطق فراهم بوده است

سخنگوی شهرداری تهران در مورد گلایه یکی از اعضای شورا نسبت به ایجاد اخلال توسط یکی از معاونان شهردار برای حضور در مناطق، یادآور شد: نامه ای که از سوی ایشان به منطقه ارسال شده بود یک روز کامل شهردار، مشاورین و معاونین آن منطقه را می ‌رفت و عملا باید یک روز تعطیل می‌شد. رییس شورا هم پاسخ حکیمانه ای در این زمینه داشت.

وی تصریح کرد: چون اعتراض مشابهی هم دو سال قبل در مورد منطقه ۱۷ صورت گرفت، این موضوع مطرح شد که اگر قرار باشد شهرداران منطقه، کل هفته را به همراهی با اعضای شورا و بازدیدها اختصاص بدهند، نمی‌توانند به اقدامات دیگر رسیدگی کنند. باید یک روز مشخص تعیین شود که شهردار منطقه و معاونین بتوانند اعضا را همراهی کنند. همین حالا هم اعضای شورا در مناطق حضور می‌یابند و با مردم و یا دستگاه های دیگر در مناطق جلساتی برگزار می‌کنند. شهرداران مناطق در این راستا حضور را فراهم می‌کنند اما میسر نیست که شهردار منطقه، شهردار نواحی، مشاورین و معاونین یک روز کامل را به اعضای شورا اختصاص دهند.

محمدخانی گفت: ما ۲۱ عضو داریم و با این شرایط چیزی از ماه باقی نمی‌ماند که شهرداران به امور دیگر بپردازند. به هر شکل شرایط برای بازدید اعضای شورا از مناطق فراهم بوده کمااینکه در طول این پنج سال اعضای شورا هم بازدیدهایی از پروژه های منطقه داشته اند.

بسته جدید مسکن به زودی رونمایی می‌شود

سخنگوی شهرداری تهران در رابطه با نوسازی بافت فرسوده در دوره ششم مدیریت شهری، یادآور شد: تا جایی که در جریان هستم نوسازی بافت فرسوده نسبت به دوره های قبل کاهشی نبوده است. به ویژه با مشوق‌هایی که در نظر گرفتیم اتفاقات مثبتی در این بخش رخ داده است. عمده مصوبات کمیسیون ماده پنج مرتبط با طرح های موضعی و موضوعی همچون طرح اسلام آباد و کن است.

محمدخانی با بیان اینکه طرح موضعی مربوط به یک محدوده مشخص برای رونق ساخت و ساز در آن است، خاطرنشان کرد: در نفرآباد بیش از دو دهه یا به روایت برخی دیگر در سه دهه، هیچ ساخت و سازی صورت نگرفته بود و خانه ها در حال خراب شدن روی سر مردم بود. بعد از مصوبه کمیسیون ماده پنج ساخت و ساز با کمک مردم و سازندگان در حال انجام است. همین اتفاق در کن و اسلام آباد هم افتاد.

وی اضافه کرد: در بسته جدید مسکن که به زودی رونمایی می‌شود بسته تشویقی و مجموعه اقداماتی پیش بینی شده که مردم خانه‌های خود را بازسازی کنند. از سویی دیگر تلاش بر این بوده که قوانین اصلاح شود.

محمدخانی گفت: هماهنگی‌هایی هم بین کمیسیون ماده پنج و وزارت راه و شهرسازی وجود دارد که انقباض ایجاد شده در دهه های اخیر و نگاهی که باعث رکود صنعت ساختمان شده رفع شود و سرمایه گذاران و مردم بتوانند آنطور که می‌خواهند و تمایل دارند خانه‌های خود را بازسازی کنند.