روند تشکیل کابینه جدید اسرائیل پس از انتخابات کنست چگونه خواهد بود؟

انتخابات پارلمان (کنست) در فلسطین اشغالی قرار است فردا، سه‌شنبه ۲۷ اکتبر (۵ آبان) برگزار شود و حوزه‌های رأی‌گیری در بیشتر مراکز در ساعت ۲۲ به وقت محلی بسته خواهد شد.

جوان آنلاین: اعلام رسمی نتایج نهایی برای چهارم نوامبر (۱۳ آبان)، هشت روز پس از برگزاری انتخابات، پیش‌بینی شده است و رئیس این رژیم پس از اعلام نتایج رسمی، در مهلت مقرر یکی از اعضای پارلمان را مأمور تشکیل کابینه خواهد کرد؛ مأموریتی که در صورت ناکامی نامزدها، می‌تواند به انحلال کنست و برگزاری انتخابات مجدد بینجامد.

به گزارش ایرنا، پس از اعلام نتایج رسمی، اسحاق هرتزوگ، رئیس‌ رژیم صهیونیستی، تا ۱۱ نوامبر (۲۰ آبان) فرصت دارد یکی از اعضای کنست را که حزب متبوعش بیشترین رأی را از آن خود کرده، مأمور ایجاد ائتلاف شامل ۶۱ کرسی برای تشکیل کابینه جدید کند. نامزد مأمور تشکیل کابینه ۲۸ روز برای تکمیل این فرآیند فرصت خواهد داشت. رئیس‌ رژیم صهیونیستی می‌تواند این مهلت را حداکثر ۱۴ روز دیگر تمدید کند؛ بنابراین، مجموع زمان در اختیار نامزد نخست برای تشکیل کابینه ممکن است به ۴۲ روز برسد.

در صورتی که نامزد نخست نتواند در مهلت تعیین‌شده کابینه تشکیل دهد، باید مأموریت خود را به اسحاق هرتزوگ بازگرداند. در این شرایط، رئیس‌ رژیم صهیونیستی ظرف سه روز با احزاب مشورت می‌کند و سپس می‌تواند نامزد دیگری را برای تشکیل کابینه مأمور کند. نامزد دوم نیز ۲۸ روز برای انجام این مأموریت فرصت خواهد داشت.

البته باید گفت، مسیر دیگری نیز برای تشکیل کابینه پیش‌بینی شده است؛ به این ترتیب که هرتزوگ می‌تواند موضوع را به کنست ارجاع دهد تا در صورت معرفی نامزدی با حمایت دست‌کم ۶۱ عضو پارلمان، این فرد ۱۴ روز فرصت داشته باشد کابینه تشکیل دهد.

اگر هیچ‌یک از نامزدها نتوانند در مهلت‌های تعیین‌شده کابینه تشکیل دهند، بیست‌وششمین دوره کنست منحل خواهد شد و رژیم صهیونیستی به سمت برگزاری انتخابات جدید حرکت خواهد کرد.

پس از تکمیل روند تشکیل کابینه، برنامه و ترکیب آن و همچنین تقسیم مسئولیت‌ها و پست‌های وزارتی به کنست ارائه می‌شود. در نهایت کابینه جدید پس از کسب رأی اعتماد پارلمان، رسماً کار خود را آغاز خواهد کرد.

تا زمان تشکیل و آغاز به کار کابینه جدید نیز ائتلاف فعلی به‌عنوان کابینه موقت به انجام وظایف خود ادامه خواهند داد.