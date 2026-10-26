کد خبر: 1386902
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تاریخ انتشار: ۰۴ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۵
ورزش » ساير

سعید اسماعیلی با شکست نماینده میزبان راهی نیمه نهایی شد

کشتی فرنگی سعید اسماعیلی دارنده مدال طلای جهان و المپیک در مرحله نیمه نهایی وزن ۶۷ کیلوگرم پیکارهای کشتی فرنگی قهرمانی جهان با شکست حریف قزاقستانی راهی نیمه نهایی شد.

جوان آنلاین: پیکارهای کشتی فرنگی قهرمانی جهان از دوم تا پنجم آبان در شهر آستانه پایتخت کشور قزاقستان برگزار خواهد شد.

طبق برنامه مسابقات روز سوم در وزن‌های ۶۳، ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم برگزار خواهد شد و مهدی کشتکار، سعید اسماعیلی و علیرضا مهمدی به روی تشک رفتند.

در وزن ۶۷ کیلوگرم، سعید اسماعیلی در دور نخست با نتیجه ۱۰ بر صفر لائوینا از هلند را مغلوب کرد. وی در مرحله بعد مقابل جین سینکسین از چین با نتیجه ۱۱ بر صفر به پیروزی رسید و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد.

اسماعیلی در این مرحله مقابل باغدات ساباز از قزاقستان با نتیجه ۷ بر ۲ به پیروزی رسید و راهی نیمه نهایی شد. وی در این مرحله مقابل حسرت جعفروف دارنده مدال برنز المپیک و نقره جهان از جمهوری آذربایجان در کشتی خواهد گرفت.

برچسب ها: کشتی فرنگی ، کشتی فرنگی ایران ، کشتی فرنگی قهرمانی کشور
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