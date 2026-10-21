آمریکا مدعی تشدید عملیات مخفی روسیه در کشورهای ناتو شد

جوان آنلاین: روزنامه وال‌استریت ژورنال به نقل از منابع اطلاعاتی آمریکا مدعی شد که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه دستور تشدید گسترده عملیات خرابکارانه مخفیانه در کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) را صادر کرده است.

بر اساس این گزارش، این کارزار در ماه اوت با تلاش ناموفق برای حمله پهپادی به فرودگاه لایپزیگ آلمان آغاز شد و سپس به تأمین‌کنندگان تجهیزات نظامی، زیرساخت‌های ارتباطی و کشتیرانی تجاری گسترش یافت.

وال‌استریت ژورنال مدعی شد که سازمان اطلاعات نظامی روسیه هماهنگی این عملیات‌ها را بر عهده دارد و هدف از آنها، جلوگیری از حمایت اروپا از اوکراین و گسترش بی‌ثباتی در کشورهای اروپایی است.

این گزارش در حالی منتشر شده است که کشورهای اروپایی در ماه‌های اخیر درباره آنچه فعالیت‌های خرابکارانه و تهدیدهای ترکیبی منتسب به روسیه می‌خوانند، ابراز نگرانی کرده‌اند.

در اوت ۲۰۲۶، یک پهپاد حامل مواد منفجره در نزدیکی یک هواپیمای باری اوکراینی در فرودگاه لایپزیگ آلمان کشف شد. مقام‌های اطلاعاتی آمریکا احتمال ارتباط این پهپاد با روسیه را مطرح کردند، اما مسکو اتهام‌های مربوط به دخالت در این حادثه را رد کرده است.

دولت روسیه اعلام کرده است که هدف از انتشار این گزارش های رسانه‌ای ایجاد روس‌هراسی و زمینه سازی برای تحریم و فشار بیشتر به مسکو است.