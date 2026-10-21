روسیه: مسکو مانع اصلی تلاش غرب برای سلطه جهانی است

یک مقام ارشد دومای روسیه با بیان اینکه مسکو همواره در برابر تلاش غرب برای سلطه بر جهان ایستاده است از پیامدهای تاریخی سیاست‌های استعماری انگلیس در هند، آفریقا و دیگر مناطق جهان انتقاد کرد.

جوان آنلاین: «ویچیسلاو نیکونوف» معاون کمیته امور بین‌الملل دومای دولتی روسیه اعلام کرد که مسکو همواره مانعی در برابر تلاش غرب برای سلطه بر جهان بوده و در آینده نیز چنین نقشی خواهد داشت.

وی با اشاره به تلاش غرب برای دستیابی به سلطه جهانی، تأکید کرد که روسیه در برابر این رویکرد ایستادگی می‌کند.

نیکونوف همچنین با انتقاد از نقش استعمار انگلیس در تاریخ جهان گفت که این کشور آسیب‌های گسترده‌ای به ملت‌های مختلف وارد کرده است.

به گفته این نماینده دومای روسیه، آثار این آسیب‌ها همچنان در هند، آفریقا و دیگر مناطق جهان احساس می‌شود و صدای اعتراض و دادخواهی مردم این مناطق همچنان به گوش می‌رسد.

مقامات روسیه بارها از ضرورت شکل‌گیری نظم جهانی چندقطبی سخن گفته‌اند و سلطه‌جویی قدرت‌های غربی و میراث استعمار را از موانع تحقق نظم بین‌المللی عادلانه‌تر دانسته‌اند.