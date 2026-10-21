کد خبر: 1386070
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تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۱۵
بين‌الملل » اخبار كلی

فایننشال تایمز: فرار ثروتمندان سعودی،قیمت پروازهای خصوصی را افزایش داد

فایننشال تایمز روزنامه فایننشال تایمز با اشاره به افزایش هزینه اجاره هواپیماهای خصوصی در عربستان نوشت که این بحران پس از تعطیلی فرودگاه ریاض و تلاش ثروتمندان سعودی برای فرار از عربستان رخ داده است.

جوان آنلاین: روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز در گزارشی نوشت که حملات نیروهای مسلح یمن منجر به تعطیلی فرودگاه اصلی ریاض و لغو هزاران پرواز تجاری شده است. به این ترتیب تقاضای بالای مسافران ثروتمند و مدیران اجرایی برای پروازهای چارتری جهت خروج از کشور، باعث شده است که قیمت‌ این پروازها بیش از ۵۰ درصد افزایش یابد. همزمان، هزینه بیمه در برابر «مخاطرات جنگ» نیز به شدت بالا رفته است.

در همین رابطه چندین شرکت خدمات‌ دهنده هوایی فعالیت خود را از عربستان خارج کرده‌اند که این امر منجر به کمبود عرضه و افزایش قیمت‌ها شده است.

«الکساندر گراهام»، از گروه پروازهای خصوصی «لوکس جت» گفت: هفته گذشته یک پرواز با هواپیمای «بومباردیه گلوبال ۶۰۰۰» -که یک هواپیمای دوربرد با ظرفیت ۱۴ مسافراست- از فرودگاه القصیم در شمال ریاض به مقصد ژنو، به قیمت ۹۴ هزار یورو فروخته شد؛ در حالی که پیش از تعطیلی فرودگاه اصلی ریاض، قیمت این پرواز حدود ۶۰ هزار یورو بود.

وی افزود: قیمت‌ها به این دلیل افزایش یافته که با کمبود ظرفیت مواجه هستیم. بنابراین، افرادی که قصد انجام این سفرها را دارند، باید هزینه‌های بیشتری بپردازند.

طبق داده‌های گروه تحلیل پرواز «سیروم»، از زمان آغاز حملات، بیش از ۵۵۰۰ پرواز خروجی از فرودگاه‌های عربستان لغو شده است. همچنین شرکت‌های بزرگی نظیر «لوفتهانزا» و «ای‌تی‌آ» ایتالیا پروازهای خود به عربستان را متوقف کرده‌اند و شرکت‌های دیگری مانند بریتیش ایرویز و ایر فرانس نیز پروازهای خود را به تعویق انداخته‌اند.

فرار از پایتخت به سمت فرودگاه‌های کوچک‌تر

به گفته چهار مدیر اجرایی شرکت‌های هواپیمایی، مسافرانی که قصد دارند از پایتخت خارج شوند، ناچارند از فرودگاه القصیم استفاده کنند؛ القصیم فرودگاهی کوچک‌تر است که بیش از ۲۰۰ مایل با ریاض فاصله دارد. برخی از مسافران که توان مالی اجاره هواپیمای خصوصی را ندارند، برای رسیدن به پروازهای خود به بحرین یا قطر می‌روند.

«چارلز رابینسون»، بنیان‌گذار «بازار اینترجت» می‌گوید قیمت پروازهای چارتری از عربستان به اروپا گاهی به ۱۵۰ هزار دلار می‌رسد، در حالی که پرواز به امارات بین ۳۰ تا ۵۰ هزار دلار قیمت‌گذاری می‌شود. وی تأکید کرد: تعداد کمی از شرکت‌های هواپیمایی مایل به پرواز یا فرود در فرودگاه‌های آسیب‌دیده هستند و شرکت‌های باقی‌مانده در بازار با توجه به نبود رقابت و وجود تقاضا، مبالغ بیشتری دریافت می‌کنند.

وی همچنین اشاره کرد که بسیاری از مشتریان پروازهای خصوصی، پیش از این به دنبال مسیرهای کم‌خطرتر بودند و اکنون برای بازگشت به اروپا یا ایالات متحده، از این روش استفاده می‌کنند.

برچسب ها: فایننشال تایمز ، سعودی ، عربستان
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