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تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۸
بين‌الملل » اخبار كلی

پرتغال؛ مردم در اعتراض به بحران مسکن در میدان لیسبون چادر زدند

ث صدها معترض پرتغالی در ادامه اعتراض‌ها به بحران مسکن و افزایش هزینه‌های زندگی، در میدان روسیو لیسبون چادر برپا کردند و خواستار اقدام دولت برای مهار گرانی اجاره‌بها شدند.

جوان آنلاین: اعتراض‌ها به بحران مسکن و افزایش هزینه‌های زندگی در پرتغال گسترش یافته و صدها نفر از معترضان در میدان روسیو در مرکز لیسبون چادر برپا کرده‌اند؛ اقدامی که در ادامه تجمع‌های اعتراضی در شهر پورتو و هم‌زمان با تداوم اعتراض‌های مشابه در اسپانیا انجام شده است.

معترضان روز شنبه با برپایی ده‌ها چادر در میدان روسیو لیسبون، خواستار اقدام دولت برای مهار هزینه‌های مسکن و زندگی شدند. این تجمع پس از راهپیمایی‌ای برگزار شد که هزاران نفر در سراسر پرتغال در آن شرکت کرده بودند.

بسیاری از شرکت‌کنندگان در این تجمع را جوانانی تشکیل می‌دادند که اعلام کردند قصد دارند شب را در این میدان بمانند. صدها نفر نیز در اطراف مجسمه پدرو چهارم، پادشاه پیشین پرتغال گرد هم آمدند و به خواندن سرودهای اعتراضی پرداختند.

بر اساس داده‌های رسمی، قیمت مسکن در پرتغال بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۴ میلادی ۱۲۴ درصد افزایش یافته است؛ رشدی که تقریباً دو برابر میانگین اتحادیه اروپا بوده است.

این وضعیت به‌ویژه جوانان و ساکنان لیسبون را تحت فشار قرار داده است. منطقه کلان‌شهر لیسبون حدود یک‌چهارم جمعیت بیش از ۱۱ میلیون نفری پرتغال را در خود جای داده است.

در راهپیمایی پیشین لیسبون که تحت تاثیر فراخوان بزرگ‌ترین اتحادیه کارگری پرتغال، «سی‌جی‌تی‌پی»، برگزار شد، معترضان علاوه بر مسکن، خواستار بهبود خدمات عمومی و افزایش دستمزدها و مستمری‌ها شدند.

شرکت‌کنندگان با طبل‌زنی و حمل پلاکاردهایی با شعارهایی از جمله «طمع آنها، فلاکت ما» و «هزینه‌های زندگی افزایش می‌یابد و مردم دیگر تحمل ندارند» به خیابان‌ها آمدند.

برپایی چادرها در لیسبون در ادامه جنبش اعتراضی مسکن در شهر پورتو صورت گرفته است؛ جایی که ده‌ها چادر از پیش برپا شده بود.

این تحولات هم‌زمان با ادامه اعتراض‌های مسکن در اسپانیا رخ می‌دهد؛ اعتراض‌هایی که با برپایی اردوگاه‌ها و تجمع‌های خیابانی همراه بوده و وارد چهارمین هفته خود شده‌اند.

دیگر کشورهای اروپایی، از جمله فرانسه و ایتالیا نیز شاهد درگیری های خشونت آمیز پلیس با معترضان هستند.

برچسب ها: پرتغال ، اعتراضات ، اروپا
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