گاوین نیوسام ضمن انتقاد از سیاست‌های نتانیاهو و خشونت شهرک‌نشینان در کرانه باختری، خواستار مشروط شدن کمک‌های نظامی آمریکا به رژیم صهیونیستی شد.

جوان آنلاین: گاوین نیوسام، فرماندار کالیفرنیا اعلام کرد کمک‌های نظامی آمریکا به اسرائیل باید به رعایت شروط مشخصی وابسته باشد. او این موضع را دیدگاهی دانست که به‌تدریج در حزب دموکرات فراگیرتر می‌شود. این اظهارات در جریان فعالیت‌های سیاسی او در نیوهمپشایر، پیش از احتمال نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸ آمریکا مطرح شد.

نیوسام با اشاره به خشونت شهرک‌نشینان در کرانه باختری اشغالی و سیاست‌های بنیامین نتانیاهو گفت اقدامات نخست‌وزیر اسرائیل چشم‌انداز راه‌حل دو دولتی را تضعیف کرده است. او همچنین جنگ غزه را «فاجعه‌ای اخلاقی» خواند.

فرماندار کالیفرنیا مشخص نکرد کدام کمک‌های نظامی باید مشروط شوند، اما بر تفاوت میان سامانه‌های دفاعی مانند گنبد آهنین و تسلیحات تهاجمی تأکید کرد. او همچنین خواستار رعایت اصول حقوق بشر در ارائه کمک‌های آمریکا شد و به «قانون لیهی» اشاره کرد که تأمین مالی یگان‌های نظامی خارجی متهم به نقض فاحش حقوق بشر بر اساس اطلاعات معتبر را ممنوع می‌کند.

افزایش مخالفت دموکرات‌ها با تسلیح رژیم صهیونیستی

اظهارات نیوسام در شرایطی مطرح می‌شود که مخالفت‌ها با فروش تسلیحات به اسرائیل در حزب دموکرات افزایش یافته است. به گزارش این رسانه، بیشتر سناتورهای دموکرات در بهار امسال با یک فروش تسلیحاتی مخالفت کردند و در ماه ژوئیه نیز بیش از ۱۰۰ عضو دموکرات مجلس نمایندگان با طرحی مشابه مخالفت کردند.

انتخابات رژیم صهیونیستی قرار است ۲۷ اکتبر (۵ آبان) برگزار شود؛ رویدادی که به گفته نیوسام می‌تواند بر بحث‌ها درباره سیاست آمریکا در قبال اسرائیل تأثیر بگذارد. او پیش‌تر نیز از نتانیاهو انتقاد کرده، اما هم‌زمان حمایت خود از اسرائیل را اعلام کرده بود.