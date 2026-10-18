روحانی لبنانی: باید نسبت به تحرکات دشمن اسرائیلی هوشیار بود

یک روحانی برجسته لبنانی ضمن تاکید بر لزوم وحدت ملی، درباره احتمال گسترش تجاوزهای رژیم صهیونیستی به این کشور گفت: ما همیشه خواستار هوشیاری در مورد نیات دشمن صهیونیستی هستیم.

جوان آنلاین: سید «علی فضل‌الله» روحانی برجسته لبنانی گفت: یکی از مشکلات ما عجولانه عمل کردن، واکنش‌های احساسی و نسنجیده در برخورد با مسائل است. این امر می‌تواند منجر به تفرقه و جدایی بیشتر شود و فضایی از تنش فرقه‌ای و مذهبی ایجاد کند، زیرا خودخواهی و منافع شخصی بدون توجه به پیامدهای منفی آن، بر منافع عمومی مقدم می‌شود.

وی در سخنرانی در مرکز فرهنگی اسلامی در «حاره حریک» تاکید کرد: شبکه های اجتماعی در حال حاضر مملو از شایعات و اتهامات بی‌اساس علیه نهادها، احزاب و گروه‌های مختلف هستند، از همین رو باید

از هرگونه اظهار نظر یا انتشار اخبار قبل از تأیید صحت آن و توجه به پیامدهای احتمالی آن خودداری کرد.

این رحانی لبنانی در پاسخ به سوالی در مورد احتمال گسترش تجاوز دشمن اسرائیلی علیه لبنان و منطقه با توجه به نزدیک شدن انتخابات رژیم صهیونیستی، گفت: ما همیشه خواستار هوشیاری در مورد دشمن صهیونیستی هستیم، زیرا این دشمنی است که نمی‌توان به نیات آن اعتماد کرد، به خصوص که در حال حاضر در بحبوحه انتخابات است. این نگرانی وجود دارد که نتانیاهو ممکن است به دنبال برهم زدن اوضاع منطقه از طریق تهدید و فشار باشد، که می‌تواند به اقدامات تجاوزکارانه برای دستیابی به اهداف سیاسی و انتخاباتی منجر شود.

او با تاکید بر لزوم پرهیز از اختلاف، مقدم شمردن منافع عمومی بر خواسته‌های شخصی و اتحاد برای محافظت از وطن گفت: تقویت وحدت داخلی سوپاپ اطمینان لبنان را تشکیل می‌دهد.

سید فضل الله نسبت به کسانی که به دنبال سوءاستفاده از هر حادثه‌ و بزرگنمایی آن برای ایجاد تفرقه بین لبنانی‌ها، با هدف تضعیف وحدت آنها و آسیب رساندن به صلح مدنی هستند، هشدار داد و بر لزوم آگاهی از خطرات این تلاش‌ها و تلاش برای خنثی کردن آنها با تقویت انسجام داخلی تأکید کرد.

وی درباره ممنوعیت حجاب در مدارس جمهوری آذربایجان، کشوری عمدتاً مسلمان‌نشین، و پرسش‌هایی که این تصمیم در مورد آزادی عقیده و حقوق مذهبی مطرح می‌کند، مراتب تأسف و محکومیت خود را از این تصمیم ابراز داشت و به دلیل پیامدهای منفی بالقوه آن بر بافت جامعه، خواستار لغو آن شد.