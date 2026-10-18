جوان آنلاین: منابع فلسطینی در قدس اعلام کردند ده ها تن از شهرک‌نشینان صهیونیست در تعرض جدید خود به مسجد الاقصی، پس از ورود به صحن‌های مسجد الاقصی، اقدام به برگزاری گشت‌های تحریک‌آمیز کرده و در بخش شرقی مسجد مناسک تلمودی به جای آوردند.

همزمان، پلیس رژیم صهیونیستی به اعمال محدودیت‌ها و موانع شدید علیه نمازگزاران فلسطینی ادامه داد و برای تامین مسیر تعرض شهرک‌نشینان، کارت‌های شناسایی فلسطینیانی را که قصد ورود به مسجد داشتند، را در ورودی‌های خارجی ضبط کرد.

وزارت اوقاف و امور دینی فلسطین اوایل ماه اکتبر در گزارشی اعلام کرد مسجد الاقصی تنها طی ماه سپتامبر شاهد ۲۶ مورد تعرض شهرک‌نشینان و پلیس رژیم صهیونیستی بوده است. این تعرض‌ها همزمان با افزایش درخواست گروه‌های افراطی موسوم به «هیکل» برای گسترش ورود شهرک‌نشینان و انجام مناسک تلمودی در داخل مسجد صورت گرفته است.

مقامات رژیم صهیونیستی همچنان با تشدید تدابیر ورود و ضبط کارت‌های شناسایی فلسطینیان در ورودی‌های مسجد، دسترسی آزاد نمازگزاران به مسجد الاقصی را محدود می‌کنند. صدها فلسطینی نیز برای دوره‌های مختلف از ورود به این مکان مقدس منع شده‌اند.

تعرض شهرک‌نشینان به مسجد الاقصی به‌ طور مستمر و به استثنای روزهای جمعه و شنبه ادامه دارد و گروه‌های شهرک‌نشین نیز خواستار افزایش کنترل بر این مکان هستند؛ در حالی که محدودیت‌ها علیه نمازگزاران، محافظان مسجد و غیر نظامیان فلسطینی در مسجد ادامه دارد.

این تحولات نگرانی فلسطینیان را از تلاش برای تحمیل واقعیت‌های جدید در مسجد الاقصی و تغییر وضعیت تاریخی و حقوقی موجود افزایش داده است؛ به ‌ویژه اینکه تعرض‌های سازمان ‌یافته، برگزاری مناسک تلمودی در صحن‌های مسجد و محدودیت‌های اعمال ‌شده علیه ورود فلسطینیان به مسجد الاقصی روز به روز افزایش می یابد.