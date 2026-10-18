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تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۶
بين‌الملل » اخبار كلی

۷۴ درصد رأی‌دهندگان لاتین‌تبار آمریکا از عملکرد ترامپ ناراضی‌ هستند

س نتایج نظرسنجی جدید مرکز پژوهشی پیو نشان می‌دهد ۵۱ درصد رأی‌دهندگان لاتین‌تبار در آمریکا از نامزدهای حزب دموکرات برای کنگره حمایت می‌کنند و ۷۴ درصد نیز از عملکرد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور، ناراضی هستند؛ نتایجی که در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای سوم نوامبر(۱۲ آبان)، از کاهش حمایت این گروه از رئیس‌جمهور جمهوری‌خواه حکایت دارد.

جوان آنلاین: بر اساس نظرسنجی مرکز پژوهشی پیو (Pew Research Center)، ۲۴ درصد از رأی‌دهندگان ثبت‌نام‌شده اسپانیایی‌تبار از نامزدهای جمهوری‌خواه برای کنگره حمایت می‌کنند، در حالی که ۱۸ درصد هنوز درباره انتخاب خود تصمیم نگرفته‌اندو هفت درصد نیز احزاب کوچک‌تر یا نامزدهای مستقل را ترجیح می‌دهند.

این نظرسنجی کمتر از سه هفته پیش از برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا در سوم نوامبر(۱۲ آبان) منتشر شده است.

بر اساس نتایج این پژوهش، ۵۵ درصد از رأی‌دهندگان لاتین‌تبار، رأی خود را «رأیی علیه ترامپ» توصیف کرده‌اند؛ در مقابل، تنها ۱۴ درصد رأی خود را نشانه‌ای از «حمایت» از رئیس‌جمهور می‌دانند و ۳۰ درصد نیز معتقدند ترامپ تأثیری بر تصمیم انتخاباتی آنها ندارد.

مرکز پژوهشی پیو، از مراکز مهم پژوهش‌های جمعیت‌شناختی در آمریکا، یادآور شده است که ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۴ نزدیک به نیمی از آرای اسپانیایی‌تبارها را به دست آورد؛ نتیجه‌ای که برای یک نامزد جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست‌جمهوری رکورد محسوب می‌شد. با این حال، بر اساس نظرسنجی جدید، اکنون تنها ۲۱ درصد از لاتین‌تبارها عملکرد وی را تأیید می‌کنند.

در میان افرادی که در انتخابات سال ۲۰۲۴ به ترامپ رأی داده‌اند، میزان تأیید عملکرد رئیس‌جمهور به ۵۷ درصد می‌رسد. همچنین نزدیک به دوسوم این افراد، معادل ۶۵ درصد، قصد دارند در انتخابات میان‌دوره‌ای پیش رو از نامزدهای جمهوری‌خواه حمایت کنند.

اقتصاد؛ مهم‌ترین دغدغه رأی‌دهندگان لاتین‌تبار

براساس این نظرسنجی، ۷۰ درصد از لاتین‌تبارها معتقدند سیاست‌های ترامپ برای جامعه اسپانیایی‌تبار «زیان‌بار بوده است» و ۶۱ درصد نیز بر این باورند که شرایط این گروه در یک سال گذشته «بدتر شده است».

اقتصاد مهم‌ترین دغدغه رأی‌دهندگان لاتین‌تبار در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای است؛ به‌طوری که ۸۶ درصد از پاسخ‌دهندگان، این موضوع را برای تعیین رأی خود «بسیار مهم» دانسته‌اند. این میزان حتی از سهم مهاجرت، با ۶۴ درصد، نیز بیشتر است.

دسترسی به خدمات درمانی با ۸۰ درصد، آموزش با ۷۵ درصد و آینده دموکراسی با ۶۹ درصد، دیگر اولویت‌های اعلام‌شده از سوی رأی‌دهندگان لاتین‌تبار هستند.

در حوزه اقتصادی، ۸۰ درصد از پاسخ‌دهندگان اعلام کرده‌اند که درباره قیمت بنزین و انرژی و همچنین هزینه مسکن «بسیار نگران» هستند. افزون بر این، ۷۸ درصد از آنها درباره هزینه مواد غذایی و کالاهای مصرفی و ۷۷ درصد نیز درباره هزینه خدمات درمانی ابراز نگرانی کرده‌اند.

مخالفت اکثریت با سیاست‌های اخراج مهاجران

در موضوع مهاجرت، نتایج نظرسنجی نشان می‌دهد ۶۲ درصد از رأی‌دهندگان لاتین‌تبار معتقدند دولت آمریکا در زمینه اخراج مهاجران «بیش از حد اقدام می‌کند». در مقابل، ۲۲ درصد اقدامات دولت را «در حد مناسب» ارزیابی کرده‌اند و ۱۴ درصد نیز بر این باورند که دولت در این زمینه «کمتر از حد لازم» اقدام می‌کند.

این نتایج در حالی منتشر شده است که شمار بازداشت‌های مهاجرتی در آمریکا در ماه اوت (مراد-شهریور) به رکورد ماهانه ۵۰ هزار مورد رسید؛ رقمی که بالاترین میزان ثبت‌شده در دومین دوره ریاست‌جمهوری ترامپ عنوان شده است.

نظرسنجی مرکز پژوهشی پیو به‌صورت آنلاین و تلفنی و با مشارکت ۷۷۴ رأی‌دهنده لاتین‌تبار ثبت‌نام‌شده، در فاصله ۲۸ سپتامبر (۶ مهر) تا چهارم اکتبر (۱۲ مهر) و به دو زبان انگلیسی و اسپانیایی انجام شده است. سطح اطمینان این نظرسنجی ۹۵ درصد و حاشیه خطای آن ۴.۸ درصد اعلام شده است.

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