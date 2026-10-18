یمن: سکوت جامعه جهانی، چراغ سبزی برای ادامه حملات عربستان است

وزارت امور خارجه یمن ضمن محکوم کردن سکوت جامعه جهانی در برابر حملات عربستان، اعلام کرد که این سکوت، چراغ سبزی به ریاض برای ادامه حملاتش است.

جوان آنلاین: این وزارتخانه اعلام کرد که عربستان همچنان به هدف قرار دادن غیرنظامیان و اماکن غیرنظامی در یمن ادامه می‌دهد و در آخرین مورد، روز شنبه منازل یمنی ها در شهرستان مقبنه در استان تعز را در چند نوبت هدف قرار داد.

وزارت امورخارجه یمن افزود که در حملات هوایی عربستان به منازل یمنی ها در مقبنه، ۲۵ تن کشته و زخمی شدند که در میان آنها زنان و کودکان نیز حضور دارند.

این وزارتخانه ادامه داد: عربستان همچنان همان رویکردش در هدف قرار دادن غیرنظامیان و اماکن غیرنظامی را به روال سال‌های گذشته، ادامه می‌دهد.

وزارت امورخارجه دولت یمن هشدار داد که سکوت جامعه جهانی در قبال عربستان چراغ سبزی برای ادامه این اقدامات می‌دهد و جامعه جهانی را در این جنایات شریک می‌کند.

این وزارتخانه افزود: از جامعه جهانی می‌خواهیم از استانداردهای دوگانه و برخورد دوگانه، پرهیز و جنایات فجیع عربستان علیه مردم یمن را محکوم کند.

وزارت امورخارجه دولت یمن در پایان تأکید کرد: این جنایات بدون پاسخ و مجازات نخواهد ماند.