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تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۲
بين‌الملل » اخبار كلی

سرنگونی یک بالگرد عربستانی و کشته‌شدن دو خدمه آن

ق سخنگوی ائتلاف حمایت از دولت مستعفی یمن اعلام کرد که یک بالگرد ارتش عربستان در جنوب این کشور سقوط کرده و دو خدمه آن کشته شده‌اند.

جوان آنلاین: ترکی المالکی، سخنگوی نیروهای ائتلاف حمایت از دولت مستعفی یمن به رهبری عربستان در بیانیه ای اعلام کرد که یک فروند بالگرد عربستان وابسته به گارد ملی از نوع (AH-6i) به دلیل نقص فنی سقوط کرده و دو افسر سرنشین آن کشته شدند.

این مقام نظامی اعلام کرد این بالگرد در منطقه نجران سقوط کرد.

این نوع بالگرد ها به دلیل تنوع پذیری بالا، دارای توان انجام ماموریت های مختلفی هستند و امروزه با کمک فناوری پیشرفته میتوان از آنها در روز و شب در نقش یک بالگرد شناسایی و تهاجمی سبک استفاده کرد.

در حالی که سخنگوی نیروهای ائتلاف حمایت از دولت مستعفی یمن نوع این بالگرد را سبک و علت سقوط آن را نقص فنی اعلام کرد، نظامیان یمنی شنبه شب اعلام کردند یک فروند بالگرد آپاچی متعلق به عربستان را در جنوب این کشور و در نقاط هم مرز با یمن سرنگون کردند.

بامداد امروز یکشنبه نیز «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که این کشور یک فروند هواپیمای شناسایی مسلح عربستان را سرنگون کرد.

سریع افزود که این هواپیمای شناسایی مسلح، مدل «کاریال» در آسمان استان حجه سرنگون شد.

برچسب ها: بالگرد ، عربستان ، یمن
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