تداوم یورش اشغالگران به منازل فلسطینیان در کرانه باختری

نظامیان رژیم صهیونیستی امروز یکشنبه به مناطق مختلف کرانه باختری یورش بردند و شماری از منازل فلسطینیان را بازرسی و چند نفر را بازداشت کردند.

جوان آنلاین: منابع فلسطینی اعلام کردند که نظامیان اسرائیلی چندین ایست بازرسی در ورودی‌های «بیت لحم» ایجاد کردند.

این منابع گزارش دادند که این ایست بازرسی در مناطق «قبرحلوه» و «النشاش» در ورودی جنوبی بیت لحم و همچنین در راس «بیت جالا» و «عقب حسنه» در غرب آن برپا شدند.

منابع فلسطینی همچنین از بازداشت یک فلسطینی به دست اشغالگران در جریان یورش به منزلش در شهرک «صانور» در جنوب جنین در کرانه باختری خبر دادند.

همچنین نیروهای اشغالگر به شهرک «دیربلوط» در غرب «سلفیت» یورش بردند. اردوگاه «شعفاط» و شهرک «عناتا» در قدس اشغالی نیز هدف یورش نظامیان رژیم صهیونیستی قرار گرفت.

در جنوب طولکرم، نظامیان اشغالگر وارد دو روستا شدند و تعدادی از منازل شهروندان فلسطینی را مورد تفتیش قرار دادند.

در جنین، یک یگان ویژه رژیم صهیونیستی ابتدا به شهرک صانور در جنوب جنین نفوذ کرد و پس از آن نیروهای نظامی وارد این منطقه شدند. اشغالگران چندین خانه را تفتیش کرده و «رامی جرار»، جوان فلسطینی، را پس از یورش به منزلش بازداشت کردند.

همچنین نظامیان رژیم صهیونیستی با یورش به روستای «زبوبا» در غرب جنین، «حسن زغل» و فرزندش محمد را پس از تفتیش منزلشان بازداشت کردند. در رام ‌الله نیز نیروهای اشغالگر به شهرک «سلواد» در شمال شرق آن یورش بردند.

همزمان، گروهی از شهرک‌نشینان صهیونیست به مقام «العزیر» در روستای «عورتا» در جنوب نابلس تعرض کردند.