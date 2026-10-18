اوکراین ادعای روسیه مبنی بر تصرف بیش از ۱۸۰۰ کیلومتر مربع از خاک این کشور و ده‌ها منطقه مسکونی از اول سپتامبر تاکنون را رد کرد و آن را «توهم» خواند.

جوان آنلاین: والری گراسیموف رئیس ستاد کل ارتش روسیه جمعه به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور گفت که نیروهای روس از آغاز ماه گذشته تاکنون ۹۲ منطقه مسکونی اوکراینی را تصرف کرده و پیشروی‌های ارضی قابل‌توجهی داشته‌اند.

آندری کوالیوف سخنگوی ستاد کل ارتش اوکراین این ادعاها را نادرست خواند و رد کرد. او در بیانیه‌ای گفت: «در واقع، نیروهای دفاعی اوکراین از آغاز پاییز، از طریق عملیات‌های فعال خود، مساحت بیشتری را نسبت به آنچه که دشمن موفق به تصرف آن شده است، آزاد کرده‌اند.

وی افزود: رهبری نظامی روسیه همچنان در تلاش است تا برای رهبران سیاسی و مخاطبان داخلی خود، توهمی از پیروزی‌های بزرگ ایجاد کند.

پیشروی‌های روسیه در امتداد خط مقدم در سال جاری کند شده است اما نیروهای این کشور بر شهرهای «اسلاویانسک» و «کراماتورسک» فشار می‌آورند. تصرف این شهرها روسیه را به هدفش، یعنی تسلط کامل بر منطقه صنعتی دونتسک نزدیک‌تر خواهد کرد.

کوالیوف همچنین ادعای گراسیموف مبنی بر رسیدن نیروهای روسی به حومه کراماتورسک و پیشروی در حومه اسلاویانسک را تکذیب کرد.

او گفت که شهر دوبروپیلیه واقع در جنوب غربی این دو شهر با وجود حملات مداوم روسیه، همچنان تحت کنترل اوکراین باقی مانده است.

در حالی که بسیاری از خطوط مقدم تقریبا ثابت مانده‌اند، هر دو طرف حملات هوایی خود را تشدید کرده‌اند.

روسیه در طول تابستان و اوایل پاییز صدها موشک بالستیک شلیک کرد و انتظار می‌رود که در فصل زمستان نیز زیرساخت‌های حیاتی، از جمله تاسیسات گرمایشی و نیروگاه‌های برق را هدف قرار دهد.

اوکراین که زرادخانه موشکی بسیار کوچک‌تری دارد، صدها حمله با پهپادهای دوربرد علیه پالایشگاه‌ها، کشتی‌ها و انبارهای روسیه انجام داده است.