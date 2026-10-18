در حالی که اعتراضات مردم فرانسه علیه گرانی و شرایط نامطلوب آموزشی شدت گرفته معاون ترامپ تلاش کرد از این اوضاع به نفع جمهوری خواهان در انتخابات آمریکا سوء استفاده کند. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا با انتشار یک پست در فضای مجازی تاکید کرد، تحولات خشونت آمیز در فرانسه به دلیل مهاجرت و مشکلات مربوط به ادغام در جامعه این کشور رخ داده است.

وی اضافه کرد که لیبرال های غربی جهان سوم را به فرانسه و دیگر کشورها به اسم شفقت طلبی و تنوع راه دادند! به آنها گفته شد که اوضاع به اینجا ختم می شود اما آنها گوش نکردند. امیدواریم فرانسه بتواند جلوی این دیوانگی را قبل از نابود شدن آثار بیشتر آن بگیرد.

این در حالی است که اعتراضات مردم فرانسه علیه گرانی و اوضاع بد آموزشی شکل گرفت؛ گرانی هایی که بخش اصلی آن به موضوع سوخت و جنگ افروزی آمریکا علیه ایران و اختلال در حرکت کشتی ها در تنگه هرمز برمی گردد.

ونس تلاش کرد اوضاع فرانسه را به انتخابات کنگره آمریکا در نوامبر ربط دهد و گفت: امیدوارم آمریکایی ها هوشیار باشند. اوضاع فرانسه همان آینده ای است که دموکرات ها در کنگره به دنبال آن هستند!