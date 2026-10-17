کد خبر: 1385321
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تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۰
جامعه » اخبار كلی

ناپدید شدن مرد تهرانی  با چند کیلو طلا

آرمین بینا

جوان آنلاین: مرد میانسال تهرانی که به دلیل نگرانی از سرقت یا تخریب خانه‌اش، چند کیلو طلا را در کیف خود نگهداری می‌کرد و هر روز با خود به محل کار می‌برد، چند روز قبل ناپدید شد. خانواده این مرد با مراجعه به پلیس، از گم شدن ناگهانی او شکایت کردند و تحقیقات برای یافتن ردی از وی آغاز شده‌است. 
چند روز قبل اعضای خانواده‌ای در تهران با مراجعه به اداره پلیس، از ناپدید شدن ناگهانی پدر خانواده خبر دادند و خواستار کمک برای پیدا کردن او شدند. 
همسر وحید در توضیح ماجرا به مأموران گفت: «همسرم کارمند اداره‌ای در یکی از خیابان‌های شمال تهران است. او چند سالی است بخشی از درآمدش را برای آینده فرزندانمان صرف خرید طلا می‌کند و به تدریج چند کیلو طلا پس‌انداز کرده‌است. همیشه نگران نگهداری طلاهایش بود و می‌ترسید سارقی به خانه‌مان دستبرد بزند. به همین دلیل تصمیم گرفت طلا‌ها را به‌جای نگهداری در خانه، همراه خودش ببرد.»
این زن ادامه داد: «همسرم هر روز صبح کیف حاوی طلا‌ها را برمی‌داشت و به محل کارش می‌رفت و شب به خانه برمی‌گشت. چند روز قبل هم مثل همیشه از خانه خارج شد، اما این بار دیگر بازنگشت. هر چه با دوستان و همکارانش تماس گرفتیم، خبری از او به دست نیاوردیم. تلفن همراهش نیز خاموش است و نمی‌دانیم چه اتفاقی برایش افتاده‌است. از اینکه بلایی سر او آمده‌باشد، به‌شدت نگرانیم و از پلیس درخواست کمک داریم.»
 ناپدید شدن پس از سوار شدن به خودرو
با ثبت شکایت، پرونده به دستور بازپرس جنایی در اختیار تیمی از کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت و تحقیقات برای مشخص شدن سرنوشت مرد میانسال آغاز شد. 
بررسی‌های اولیه نشان داد وحید به‌طور مرتب طلا‌های پس‌اندازش را داخل کیف می‌گذاشت و با خود به محل کار می‌برد. گفته می‌شود نگرانی او از احتمال تخریب خانه در جریان حملات امریکا و اسرائیل یا دستبرد سارقان به اموالش، باعث شده بود طلا‌ها را نیز همراه خود حمل کند. 
کارآگاهان در ادامه تحقیقات دریافتند وحید روز حادثه برای رفتن به محل کارش سوار یک خودرو شده، اما پس از آن دیگر خبری از او به دست نیامده‌است. 
اکنون با توجه به ناپدید شدن مرد میانسال و همراه داشتن کیف حاوی چند کیلو طلا، کارآگاهان در تلاشند با بررسی سرنخ‌های موجود، مسیر حرکت او را مشخص کنند و از سرنوشتش پرده بردارند. تحقیقات پلیس برای یافتن وحید و روشن شدن ابعاد این پرونده ادامه دارد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: طلا ، سرقت ، پلیس
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