رفع موانع تولیدبا ورود پلیس امنیت اقتصادی

فعالان اقتصادی، اعم از تولیدکنندگان، صنعتگران، تجار، کارآفرینان و صاحبان کسب‌وکار‌های کوچک و بزرگ، ستون فقرات هر اقتصاد پویا و مولد به شمار می‌روند. رشد و توسعه اقتصادی هر کشور، در گرو فعالیت مستمر و باانگیزه این افراد است که با سرمایه‌گذاری، نوآوری و ایجاد اشتغال، چرخ اقتصاد را به حرکت درمی‌آورند

فعالان اقتصادی، اعم از تولیدکنندگان، صنعتگران، تجار، کارآفرینان و صاحبان کسب‌وکار‌های کوچک و بزرگ، ستون فقرات هر اقتصاد پویا و مولد به شمار می‌روند. رشد و توسعه اقتصادی هر کشور، در گرو فعالیت مستمر و باانگیزه این افراد است که با سرمایه‌گذاری، نوآوری و ایجاد اشتغال، چرخ اقتصاد را به حرکت درمی‌آورند. با این حال، فعالیت اقتصادی سالم و مولد نیازمند بستری امن، قابل‌پیش‌بینی و حمایتی است. در این یادداشت، ابتدا به اهمیت و نقش فعالان اقتصادی در اقتصاد کشور پرداخته می‌شود، سپس تأثیرات مثبت حمایت از آنان بررسی شده و در پایان راهکار‌هایی برای تقویت این حمایت ارائه می‌شود.

اهمیت فعالان اقتصادی در اقتصاد کشور

فعالان اقتصادی نقشی چندگانه و حیاتی در اقتصاد ملی ایفا می‌کنند. آنها نه‌تنها منابع مالی خود را در قالب سرمایه‌گذاری در تولید و خدمات به کار می‌گیرند، بلکه با ریسک‌پذیری، نوآوری و ایجاد ارزش افزوده، موتور محرک رشد اقتصادی محسوب می‌شوند. کارآفرینان و تولیدکنندگان با راه‌اندازی و توسعه کسب‌وکارها، به‌طور مستقیم بر افزایش تولید ناخالص داخلی، ایجاد اشتغال و بهبود سطح رفاه عمومی تأثیر می‌گذارند.

تأثیرات مثبت حمایت از فعالان اقتصادی

افزایش اشتغالزایی: یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های حمایت از فعالان اقتصادی، گسترش فرصت‌های شغلی است. هر واحد تولیدی یا خدماتی که با حمایت مناسب رشد می‌کند، به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به ایجاد مشاغل جدید منجر می‌شود و از این طریق، نرخ بیکاری را کاهش می‌دهد. رشد تولید ناخالص داخلی: فعالیت پایدار و رو به رشد بنگاه‌های اقتصادی، مستقیماً به افزایش تولید ناخالص داخلی کمک می‌کند. هرچه فعالان اقتصادی با اطمینان بیشتری به سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت خود بپردازند، سهم بخش خصوصی در اقتصاد ملی افزایش می‌یابد.

توسعه صادرات و ورود ارز: حمایت از صادرکنندگان و تولیدکنندگانی که محصولات باکیفیت برای بازار‌های جهانی تولید می‌کنند، می‌تواند به افزایش صادرات غیرنفتی و ورود ارز به کشور منجر شود. این موضوع نقش مهمی در تقویت ذخایر ارزی و کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی دارد.

تشویق نوآوری و کارآفرینی: محیط حمایتی، بستر مناسبی برای رشد ایده‌های نوآورانه و کسب‌وکار‌های نوپا فراهم می‌کند. کارآفرینانی که با حمایت مالی، مشاوره‌ای و قانونی مواجه می‌شوند، انگیزه بیشتری برای توسعه فناوری‌های جدید و ورود به بازار‌های نوظهور پیدا می‌کنند.

افزایش درآمد‌های مالیاتی دولت: فعالیت اقتصادی شفاف و رو به رشد بنگاه‌ها، به‌طور طبیعی به افزایش پایه مالیاتی و درآمد‌های دولت منجر می‌شود؛ درآمد‌هایی که می‌توانند صرف توسعه زیرساخت‌ها، آموزش و خدمات عمومی شوند.

تقویت اعتماد عمومی و ثبات اقتصادی: هنگامی که فعالان اقتصادی احساس امنیت و حمایت کنند، تمایل بیشتری به سرمایه‌گذاری بلندمدت دارند. این امر به کاهش نوسانات اقتصادی، افزایش ثبات بازار و تقویت اعتماد عمومی به آینده اقتصادی کشور کمک می‌کند. کاهش مهاجرت سرمایه و نیروی متخصص: حمایت مؤثر از فعالان اقتصادی می‌تواند از خروج سرمایه و مهاجرت نیرو‌های متخصص و کارآفرین به کشور‌های دیگر جلوگیری کند، چراکه این افراد در محیطی امن‌تر و باثبات‌تر، انگیزه بیشتری برای ماندن و فعالیت در داخل کشور پیدا می‌کنند.

راهکار‌های تقویت حمایت از فعالان اقتصادی

ثبات و شفافیت قوانین و مقررات: یکی از مهم‌ترین نیاز‌های فعالان اقتصادی، پیش‌بینی‌پذیری محیط کسب‌وکار است. تغییرات مکرر و غیرمنتظره در قوانین مالیاتی، ارزی و تجاری، ریسک فعالیت اقتصادی را افزایش داده و انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. تدوین قوانین باثبات و اجرای شفاف آنها، اطمینان لازم را برای برنامه‌ریزی بلندمدت فراهم می‌کند.

تسهیل دسترسی به منابع مالی: ایجاد مکانیزم‌های تسهیل‌گر برای دریافت تسهیلات بانکی با شرایط مناسب، توسعه بازار سرمایه و صندوق‌های حمایتی، می‌تواند مشکل کمبود نقدینگی را که یکی از موانع اصلی رشد کسب‌وکار‌ها است کاهش دهد.

کاهش بوروکراسی اداری: ساده‌سازی فرآیند‌های صدور مجوز، ثبت شرکت، واردات و صادرات و کاهش مراحل زمان‌بر اداری، هزینه‌های غیرمستقیم فعالیت اقتصادی را کاهش داده و بهره‌وری را افزایش می‌دهد. حمایت از کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط: بنگاه‌های کوچک و متوسط نقش مهمی در اشتغالزایی دارند، اما اغلب با محدودیت منابع مالی و فنی مواجه هستند. طراحی برنامه‌های حمایتی ویژه، از جمله معافیت‌های مالیاتی موقت و مشاوره فنی، می‌تواند به رشد این بنگاه‌ها کمک کند.

تقویت زیرساخت‌ها و فناوری: سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حمل‌ونقل، انرژی و فناوری اطلاعات، هزینه تولید و توزیع را برای فعالان اقتصادی کاهش داده و رقابت‌پذیری آنها را در بازار‌های داخلی و بین‌المللی افزایش می‌دهد.

حمایت قضایی و امنیت حقوقی: تضمین حقوق مالکیت، اجرای قرارداد‌ها و دسترسی مؤثر به مراجع قضایی برای حل‌وفصل اختلافات تجاری، امنیت خاطر لازم برای سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کند. گفت‌وگوی مستمر میان دولت و بخش خصوصی: ایجاد سازوکار‌های منظم گفت‌و‌گو میان سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی، امکان شناسایی به‌موقع مشکلات و طراحی سیاست‌های مؤثرتر و متناسب با نیاز‌های واقعی بازار را فراهم می‌کند. که در این زمینه پلیس امنیت اقتصادی با راه‌اندازی اداره‌کلی با عنوان توسعه امنیت اقتصادی به‌طور جدی به دنبال حمایت از فعالان اقتصادی و تلاش برای توسعه امنیت اقتصادی این عزیزان است.

نتیجه‌گیری

فعالان اقتصادی با نقش‌آفرینی در تولید، اشتغالزایی، نوآوری و صادرات، نقشی بی‌بدیل در توسعه اقتصادی کشور ایفا می‌کنند. حمایت هدفمند و پایدار از این قشر، نه‌تنها به رشد بنگاه‌های اقتصادی کمک می‌کند، بلکه از طریق تقویت اشتغال، افزایش درآمد‌های دولتی و جلب اعتماد عمومی، اثرات مثبت گسترده‌ای بر کل اقتصاد ملی بر جای می‌گذارد. ایجاد بستری باثبات، شفاف و حمایت‌گرا برای فعالیت اقتصادی، سرمایه‌گذاری راهبردی برای آینده اقتصادی هر کشور به شمار می‌رود. در شش ماهه سال جاری از بیش از ۱۰ کارخانه تولید لوازم خانگی که سهم عمده‌ای در اقتصاد کشور دارند بازدید و با رایزنی‌های صورت گرفته تلاش‌شده مشکلات موجود در مسیر تولید بسیاری از کارآفرینان و فعالان اقتصادی مرتفع شود.

هر شهروند یک ناظر اقتصادی

مردم باید در شرایط موجود هر کدام یک ناظر اقتصادی باشند. از این‌رو پلیس امنیت اقتصادی فراجا با راه‌اندازی ستاد خبری تلاش دارد تا با بهره‌گیری از اخبار و اطلاعات مردم با سرعت و دقت بیشتری با مفسدان و مجرمان اقتصادی برخورد نماید. هموطنان عزیز می‌توانند اخبار و اطلاعات خود را با شماره تلفن ۳۰۱۱۰ یا در بستر سروش، بله و ایتا به آدرس @police۳۰۱۱۰ ارسال نمایند.