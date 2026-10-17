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تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۵ - ۲۲:۴۲
اقتصاد » اخبار کلی

کسری بودجه سرسام‌آور آمریکا در سال مالی ۲۰۲۶؛ افزایش ۱۲ درصدی تنها در یک سال!

3 کشور آمریکا سال مالی ۲۰۲۶ را با کسری بودجه‌ای در حدود ۲ تریلیون دلار به پایان رساند؛ آماری تازه که ابعاد فشار مالی بر این کشور را برجسته می‌کند.

جوان آنلاین: از سی‌ان‌بی‌سی، وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که کسری بودجه این کشور به ۱.۹۹۲ تریلیون دلار رسیده است؛ رقمی که حدود ۱۲ درصد بیشتر از کسری ۱.۷۷۵ تریلیون دلاری سال مالی گذشته است.

به گزارش ایرنا، این سومین کسری بودجه سالانه بزرگ در تاریخ آمریکاست. تنها کسری بودجه سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱، یعنی زمانی که دولت فدرال در بحبوحه همه‌گیری کووید-۱۹ بسته‌های کمک مالی و محرک اقتصادی تریلیون دلاری پرداخت کرد، از کسری بودجه سال مالی ۲۰۲۶ بیشتر است. به گفته یکی از مقامات وزارت خزانه‌داری آمریکا، در سال مالی ۲۰۲۶ هم درآمد‌های دولت و هم مخارج آن به رکورد تاریخی رسیدند.

با احتساب این گزارش، آمریکا بیست‌وپنجمین سال مالی متوالی خود را با کسری بودجه به پایان رساند. آخرین بار در سال ۲۰۰۱ بود که دولت آمریکا مازاد بودجه داشت؛ بدین معنا که درآمدهایش از هزینه‌ها و تعهدات مالی آن بیشتر بود.

گزارش اخیر شواهد تازه‌ای از تاثیر انباشت سریع بدهی‌های آمریکا بر سلامت مالی این کشور ارائه می‌دهد. افزایش هزینه‌های بدهی دولت آمریکا، نگرانی معامله‌گران اوراق قرضه را نیز تشدید کرده است و همین نگرانی که بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ و ۳۰ ساله آمریکا را در هفته گذشته (میلادی) به بالاترین سطح در ۲۴ سال گذشته رساند.

برنامه تامین اجتماعی با هزینه‌ای در حدود ۱.۷ تریلیون دلار در کل سال مالی، بزرگ‌ترین سهم از مخارج دولت را به خود اختصاص داد. این رقم اندکی بیشتر از حدود ۱.۶ تریلیون دلاری بود که در سال ۲۰۲۵ برای این طرح هزینه شده بود. خالص پرداختی‌های بهره بدهی دولت آمریکا نیز در سال مالی ۲۰۲۶ از یک تریلیون دلار فراتر رفت. این رقم در سال مالی ۲۰۲۵ معادل ۹۷۰ میلیارد دلار بود.

آمریکا در سال مالی ۲۰۲۶ بیش از ۱.۳ تریلیون دلار صرف پرداخت بهره بدهی خود کرد. مجموع بدهی دولت آمریکا در اوایل سال جاری میلادی از ۴۰ تریلیون دلار فراتر رفت و طی یک دهه گذشته بیش از دوبرابر شده است.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در ماه آگوست به شبکه تلویزیونی سی‌ان‌بی‌سی گفت این کشور می‌تواند با رشد اقتصادی، راهی برای خروج از وضعیت انباشت فزاینده بدهی پیدا کند!

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، تعرفه‌های گسترده و شدید را، به عنوان راهکاری برای افزایش درآمد‌های دولت و کاهش بدهی آن مطرح کرده است. کاخ سفید به‌رغم حکم دیوان عالی آمریکا در اوایل سال جاری مبنی بر اینکه بخش بزرگی از تعرفه‌های وضع‌شده از سوی ترامپ با قانون اساسی در تناقض است، همچنان راهبرد افزایش تعرفه‌ها بر شرکای تجاری‌اش را دنبال می‌کند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین اعلام کرده که کسری بودجه این کشور در ماه سپتامبر به ۲۷ میلیارد دلار رسید؛ این در حالی است که دولت در سپتامبر پارسال ۱۹۸ میلیارد دلار مازاد بودجه داشت.

سال مالی دولت فدرال آمریکا از اول اکتبر (۱۰ مهر) آغاز می‌شود و تا ۳۰ سپتامبر (۹ مهر سال بعد) ادامه دارد.

برچسب ها: کسری بودجه ، آمریکا ، فشار مالی
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