پیروزی سپاهان در دربی اصفهان؛ همسایه پرسپولیس و بالاسر استقلال

جوان آنلاین: دیدار معوقه هفته هفتم لیگ برتر فوتبال عصر امروز سه شنبه بین دو تیم ذوب آهن و سپاهان در ورزشگاه فولادشهر برگزار شد که در پایان سپاهان به برتری ۲ بر یک رسید. محمدمهدی لطفی (۳) و کاوه رضایی (۲۳) برای سپاهان و امید لطیفی (۸۲) برای ذوب آهن گل زدند.

به گزارش مهر، دو تیم اصفهانی در شرایطی به مصاف هم رفتند که هر دو به دنبال سه امتیاز و بهبود وضعیت شان در جدول رده بندی بودند. ذوب آهن می‌خواست از انتهای جدول کنده شود و سپاهان هم در اندیشه رسیدن به جمع مدعیان بالانشین بود.

شروع بازی نشان داد سپاهان انگیزه بیشتری برای رسیدن به سه امتیاز دارد چرا که در همان ابتدای بازی دروازه حریف را باز کرد و قبل از پایان نیمه اول کار سفیدپوشان را تمام کرد.

اما در شروع نیمه دوم موقعیت سوزی‌های سپاهان این فرصت را به ذوب آهن داد که در دقایق پایانی یکی از گل‌ها را جبران کند و دقایق باقی مانده با حساسیت بیشتری پیگیری شود. در نهایت این سپاهان بود که دو بر یک برنده این بازی شد.

با این پیروزی سپاهان ۱۶ امتیازی شد و با عبور از استقلال به رده سوم صعود کرد و همسایه پرسپولیس شد. ذوب آهن هم که وضعیت مناسبی در جدول ندارد ۷ امتیازی ماند تا همچنان جزو تیم‌های فانوس به دست انتهای جدول باشد.