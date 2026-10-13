پاکستان موشک بالستیک هایپرسونیک «فتاح-۲» را با موفقیت آزمایش کرد

ارتش پاکستان امروز سه‌شنبه در پیامی از آزمایش موفقیت‌آمیز موشک بالستیک هایپرسونیک «فتاح-۲» با برده توسعه یافته خبر داد که به گفته آن، قادر به هدف قرار دادن دقیق اهداف و شکست دادن سامانه‌های دفاع موشکی است و برد گسترده آن توانایی ارتش را برای هدف قرار دادن اهداف عمیق افزایش می‌دهد.

جوان آنلاین: ارتش پاکستان امروز سه‌شنبه در پیامی در حساب کاربری خود در ایکس آزمایش موفقیت‌آمیز پرتاب موشک بالستیک هایپرسونیک «فتاح-۲» با برد توسعه یافته را انجام داد.

به گزارش ایسنا، ارتش پاکستان اعلام کرد: این سامانه تسلیحاتی به قطعات ناوبری پیشرفته و اَویونیک (الکترونیک هوایی) به‌روز مجهز است.

این موشک به دلیل ویژگی‌های مسیر پروازی منحصر‌به‌فرد و مانورپذیری خود، قادر است اهداف را با دقت بالا هدف قرار دهد و سامانه‌های دفاع موشکی طرف مقابل را شکست دهد.

در این بیانیه مطرح شد که فتاح-۲ با برد گسترده‌اش، دسترسی و توانایی ارتش را برای هدف قرار دادن اهداف عمیق بیشتری تقویت خواهد کرد.

طبق اعلام ارتش پاکستان، فرمانده فرماندهی نیروی موشکی ارتش، افسران ارشد ارتش پاکستان و دانشمندان و مهندسان مربوطه بر این پرتاب موشکی نظارت داشتند.