معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با تأکید بر برخورداری کشور از توانمندی‌های پیشرفته در حوزه علوم و فنون هسته‌ای گفت: مخالفت با برخورداری ایران از فناوری هسته‌ای، واقعیت توان علمی کشور را تغییر نمی‌دهد و ایران در این حوزه هم‌تراز با کشور‌های توسعه‌یافته قرار دارد.

جوان آنلاین: محمد اسلامی، معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی ایران، در آیین گرامیداشت روز ملی استاندارد، با اشاره به ظرفیت‌های علمی، فکری و مدیریتی کشور و خلاقیت جوانان ایرانی گفت: ملت ایران شایسته دستیابی به جایگاه نخست علم و فناوری است. در طول تاریخ، علم و فناوری از این سرزمین برخاسته و توان تفکر، خلاقیت و ظرفیت مدیریتی ایرانیان، ظرفیتی بی‌انتهاست.

به گزارش ایرنا، وی با تاکید بر جایگاه ایران در حوزه علوم و فناوری هسته‌ای افزود: ما در علوم و فنون هسته‌ای هم‌تراز با کشور‌های توسعه‌یافته قرار داریم و این یک واقعیت است. مخالفت و نپذیرفتن برخورداری ایران از فناوری هسته‌ای، واقعیت توان علمی کشور را تغییر نمی‌دهد. ما اقدام خلافی انجام نداده‌ایم و اگر موضوع بمب هسته‌ای را مطرح نکنند، حرف دیگری برای گفتن نخواهند داشت.

اسلامی با اشاره به نقش مدیریت در شکوفایی استعداد‌ها و ظرفیت‌های کشور تصریح کرد: وظیفه مدیریت، فراهم‌سازی زمینه، تسهیلگری، حمایت، هدایت و پشتیبانی از استعداد‌ها و فرایندهاست تا ظرفیت‌های موجود شکوفا شوند و نتایج حاصل از آنها در خدمت ملت ایران قرار گیرند.

بومی‌سازی تجهیزات راهبردی صنایع کشور

رییس سازمان انرژی اتمی ایران در ادامه با اشاره به حملات صورت‌گرفته به زیرساخت‌های صنعتی کشور اظهار کرد: امروز در تمامی سرفصل‌های مرتبط صنعتی؛ فناوری هسته‌ای حضور دارد. در جریان حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی، بخش‌های مختلف صنعتی کشور، از جمله نقاط حساس پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها، صنایع فولاد و سایر صنایع هدف قرار گرفتند. آن بخش‌هایی هدف قرار گرفت که کنترل فرایند‌های صنعتی را بر عهده دارند و از ابزار دقیق مبتنی بر فناوری هسته‌ای استفاده می‌کنند؛ با این هدف که فرایند‌های صنعتی از نظر انتخاب و پایداری با اختلال مواجه شوند.

وی ادامه داد: در شرایطی که این تجهیزات و محصولات در اختیار ایران قرار نمی‌گیرند و حتی خدمات تعمیر و پشتیبانی آنها نیز ارایه نمی‌شود، سازمان انرژی اتمی ایران توانسته است این تجهیزات را مطابق با استاندارد‌های روز دنیا بومی‌سازی و تولید کند و در اختیار صنایع کشور قرار دهد.

اسلامی با تاکید بر تعلق فناوری هسته‌ای به مردم ایران خاطرنشان کرد: فناوری هسته‌ای و دستاورد‌های آن متعلق به مردم ایران است. این فناوری، فناوری زندگی، اقتدار و پیشرفت است و جوانان برومند کشور با تلاش‌های علمی خود در مسیر توسعه آن گام برمی‌دارند.

جوان‌گرایی؛ پشتوانه پیشرفت صنعت هسته‌ای

معاون رییس‌جمهور با اشاره به نقش جوانان در تحقق دستاورد‌های علمی و فناورانه کشور گفت: میانگین سنی همکارانی که در حوزه‌های مختلف علمی و فناورانه به این دستاورد‌ها دست یافته‌اند، حدود ۳۵ سال است. این موضوع بیانگر بهره‌گیری از ظرفیت جوانان کشور و فراهم‌شدن فرصتی ارزشمند برای مشارکت آنان در پیشرفت علمی و فناورانه ایران است.

وی با تاکید بر ضرورت تداوم مسیر توسعه فناوری‌ها افزود: دستاورد‌های علمی و فناورانه باید با اتکا به ساختار‌ها و سازوکار‌های مناسب، به‌صورت مستمر به‌روزرسانی شوند تا زمینه استمرار پیشرفت و ارتقای توانمندی‌های کشور فراهم شود.

استاندارد و کیفیت؛ ارکان اساسی توسعه فناوری هسته‌ای

اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود، استاندارد و کیفیت را از ارکان اساسی فعالیت‌های سازمان انرژی اتمی ایران دانست و تصریح کرد: بدون رعایت استانداردها، دستیابی به جایگاه مطلوب امکان‌پذیر نیست. استاندارد باید فراگیر و همه‌جانبه باشد و به کالا و خدمات محدود نشود؛ بلکه فرایندها، عملکرد‌ها و چگونگی بهره‌برداری صحیح از ظرفیت‌ها را نیز در بر گیرد.

سازمان انرژی اتمی ایران در ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در دوره ۱۴۰۴–۱۴۰۵، به‌دلیل مشارکت موثر در فعالیت‌های استانداردسازی کشور، عنوان دستگاه اجرایی برتر در این حوزه را کسب کرد. در همین راستا، فرزانه انصاری، رییس سازمان ملی استاندارد ایران، با صدور پیام تقدیر، از محمد اسلامی، معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی ایران، به‌دلیل نقش‌آفرینی در ارتقای استاندارد‌های کشور قدردانی کرد.