دبیر ستاد ملی سیاست‌گذاری و هماهنگی مدیریت گردوغبار کشور، از قابلیت‌های سامانه شناسایی، پایش و اولویت‌بندی کانون‌های گردوغبار خبر داد.

جوان آنلاین: در بیست‌وچهارمین نشست ستاد ملی سیاست‌گذاری و هماهنگی مدیریت پدیده گردوغبار که در سازمان حفاظت محیط‌زیست برگزار شد، بهزاد رایگانی، دبیر ستاد ملی سیاست‌گذاری و هماهنگی مدیریت گردوغبار کشور، به تشریح قابلیت‌ها و کارکردهای سامانه شناسایی، پایش و اولویت‌بندی کانون‌های گردوغبار پرداخت.

رایگانی با اشاره به ضرورت یکپارچه‌سازی اطلاعات مربوط به کانون‌های گردوغبار اظهار کرد: پس از تجمیع اطلاعات حاصل از منابع و دستگاه‌های مختلف و تهیه نقشه واحد کانون‌های گردوغبار، ضرورت ایجاد سامانه‌ای پویا برای رصد تغییرات این کانون‌ها در طول زمان مشخص شد؛ سامانه‌ای که بتواند وضعیت کانون‌های فعال و غیرفعال را در سال‌های مختلف نشان دهد و زمینه تصمیم‌گیری دقیق‌تر برای مدیریت منابع و اجرای اقدامات پیشگیرانه را فراهم کند.

وی افزود: این سامانه با هدف ایجاد رویکردی یکپارچه میان دبیرخانه و اعضای ستاد ملی، بهبود تخصیص منابع، شناسایی کانون‌های دارای اولویت و تقویت اقدامات پیش‌دستانه در مواجهه با پدیده گردوغبار توسعه یافته است. همچنین، پایش کانون‌های فرامرزی و فراهم‌کردن اطلاعات مورد نیاز برای پیگیری دیپلماسی محیط‌زیست از دیگر ظرفیت‌های مورد انتظار این سامانه است.

پایش سالانه کانون‌ها با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای

دبیر ستاد ملی سیاست‌گذاری و هماهنگی مدیریت گردوغبار کشور با تشریح بخش‌های مختلف این سامانه گفت: این ابزار امکان شناسایی کانون‌های احتمالی گردوغبار را در محدوده‌های جغرافیایی مختلف و بازه‌های زمانی انتخابی فراهم می‌کند. در این فرایند، تصاویر ماهواره‌ای تحلیل می‌شوند و با استفاده از روش‌های پالایش و ماسک‌گذاری، مناطقی مانند پهنه‌های آبی، محدوده‌های دارای پوشش گیاهی متراکم، اراضی شیب‌دار و مناطق ساخته‌شده که شرایط متفاوتی از کانون‌های تولید گردوغبار دارند، از تحلیل اولیه کنار گذاشته می‌شوند.

وی ادامه داد: پس از شناسایی و پالایش محدوده‌های احتمالی، نقشه شدت غبارخیزی تهیه می‌شود و امکان بررسی تغییرات فعالیت هر کانون در طول زمان فراهم می‌آید. همچنین، خروجی‌های سامانه قابلیت ارائه در قالب فایل‌های مکانی و تبادل داده با سایر بخش‌های مرتبط را دارند.

رایگانی با تأکید بر اهمیت اطلاعات دقیق در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی بیان کرد: یکی از قابلیت‌های مهم سامانه، فراهم‌کردن امکان اولویت‌بندی کانون‌های گردوغبار بر اساس شاخص‌هایی همچون شدت و فراوانی وقوع، مساحت کانون، شرایط باد و جمعیت در معرض تأثیر است. ترکیب این اطلاعات می‌تواند به شناسایی کانون‌های نیازمند توجه بیشتر و هدایت هدفمندتر منابع و اقدامات مدیریتی کمک کند.

به گفته وی، بررسی روند فعالیت کانون‌ها در بازه‌های زمانی مختلف نیز امکان شناسایی تغییرات در وضعیت آن‌ها را فراهم می‌کند و می‌تواند مبنایی برای برنامه‌ریزی پیشگیرانه و ارزیابی وضعیت کانون‌های جدید یا کانون‌هایی باشد که فعالیت آن‌ها کاهش یافته یا متوقف شده است.

شناسایی جمعیت در معرض گردوغبار و تعیین نیاز رطوبتی تالاب‌ها

دبیر ستاد ملی مدیریت گردوغبار کشور، پایش جمعیت در معرض گردوغبار را از دیگر قابلیت‌های این سامانه برشمرد و گفت: با استفاده از اطلاعات ماهواره‌ای می‌توان جمعیت تحت تأثیر پدیده گردوغبار را در محدوده‌های مختلف بررسی کرد و گزارش‌هایی در مقیاس استانی و شهری و در بازه‌های زمانی ماهانه، فصلی و سالانه تهیه کرد. این اطلاعات می‌تواند در شناسایی مناطق بحرانی و برنامه‌ریزی برای کاهش آثار گردوغبار مورد استفاده قرار گیرد.

وی همچنین با اشاره به پیش‌بینی راهبرد سوم برنامه جامع مقابله با گردوغبار درباره تأمین رطوبت مورد نیاز تالاب‌ها برای کاهش خیزش گردوغبار تصریح کرد: سامانه این امکان را فراهم می‌کند که با انتخاب محدوده تالابی و بررسی سوابق غبارخیزی و متغیرهایی نظیر بارش، تبخیر و تعرق و تلفات آبی، برآوردی از نیاز رطوبتی تالاب برای کاهش احتمال خیزش گردوغبار ارائه شود.

رایگانی تأکید کرد: برآورد نیاز رطوبتی تالاب در این سامانه به معنای تعیین یا محاسبه حقابه آن نیست، بلکه هدف، پشتیبانی از اجرای راهبرد سوم برنامه جامع مقابله با گردوغبار و فراهم‌کردن اطلاعات مورد نیاز برای مدیریت رطوبت تالاب‌ها با رویکرد کاهش غبارخیزی است.