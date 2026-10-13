بن گویر: اعضای عرب کنست «ستون پنجم» هستند

جوان آنلاین: ایتمار بن گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، در اظهاراتی تند، نمایندگان عرب حاضر در کنست را که از ایده تشکیل کشور مستقل فلسطین حمایت می‌کنند، «ستون پنجم» توصیف کرد و گفت این افراد جایی در پارلمان اسرائیل ندارند.

او موضع خود را کاملاً شفاف توصیف کرد و چهار محور اصلی را برشمرد: انحلال تشکیلات خودگردان فلسطین، تقویت شهرک‌سازی در اراضی اشغالی، اعمال حاکمیت اسرائیل بر این مناطق، و تشویق فلسطینیان به مهاجرت از نوار غزه و کرانه باختری.

وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی تصریح کرد که در صورت به دست گرفتن وزارت جنگ در دولت آینده، برای تحقق این سیاست‌ها تلاش خواهد کرد.

بن گویر در ادامه با اشاره به توافق‌های گذشته گفت: «دیگر خبری از توافق‌های اسلو، عقب‌نشینی یا امتیازدهی نخواهد بود».

وزیر امنیت داخلی اسرائیل در پایان نیز بار دیگر تشکیل کشور فلسطین را قاطعانه رد کرد و گفت: «کشور فلسطین، بیرون».

ایتمار بن گویر از چهره‌های تندرو و راست افراطی صحنه سیاسی رژیم صهیونیستی است که ریاست حزب «قدرت یهودی» را بر عهده دارد. او در دولت کنونی به ریاست بنیامین نتانیاهو، وزارت امنیت داخلی را در اختیار گرفته و از حامیان سرسخت گسترش شهرک‌سازی و مخالفان سرسخت تشکیل کشور فلسطین است.