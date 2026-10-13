ارتش صهیونیستی بخاطر یک شیء ناشناس در آسمان اراضی اشغالی که نمی‌داند چه بوده، به حالت آماده‌باش درآمده است.

جوان آنلاین: ارتش رژیم اشغالگر که چند روز قبل از عبور جسمی ناشناس از مرزهای شمالی اراضی اشغالی خبر داده بود امروز اعلام کرد که هنوز نتوانسته مشخص کند که این شیء دقیقاً چه بوده است.

طبق بیانیه ارتش رژیم صهیونیستی، ارزیابی‌های جدید حاکی از آن است که این شیء به احتمال زیاد ویژگی‌های یک بالن یا دستگاه هوای گرم را داشته است. البته در این مرحله، منشأ و هدف آن را نمی‌توان به طور قطعی تعیین کرد.

ارتش صهیونیستی تاکید کرد که اما می‌توان با اطمینان گفت که این یک پهپاد کوچک یا وسیله نقلیه هوایی بدون سرنشین نبوده است. این شیء توسط سیستم‌های نظارتی و شناسایی نیروی هوایی شناسایی شد که آن را ردیابی کرده و نیروهای حاضر در محل را برای واکنش به این حادثه هدایت کردند.

بر اساس این بیانیه، تا کنون، شیء مذکور هنوز در منطقه پیدا نشده است و هیچ تغییری در دستورالعمل‌های صادر شده به فرماندهی جبهه داخلی ایجاد نشده است.

ارتش رژیم صهیونیستی در مورد هشدارهای کاذب اخیر اعلام کرد که تفاوت بین یک پهپاد و یک پرنده کوچک ناچیز است و بنابراین هیچ ریسکی پذیرفته نمی‌شود. پس از تشخیص تهدید، عملیاتی سریع برای رهگیری هدف آغاز می‌شود.

اما نکته قابل توجه در مورد این حادثه آنجاست که ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد تا زمان پایان تحقیقات و بررسی‌ها، تدابیر حفاظتی در شهرک‌های شمال فلسطین اشغالی افزایش می‌یابد.

این بدان معناست که یک شیء ناشناس که هنوز پیدا نشده و شاید هرگز هم پیدا نشود و باد آن را آورده باشد، نظامیان صهیونیست را برای مدتی نامعلوم در حالت آماده باش نگه داشته است و ناظران معتقدند که این وضعیت بیانگر نوع جدیدی از شکاف اطلاعاتی رژیم صهیونیستی است.

از سوی دیگر، طی دوره اخیر شمال اراضی اشغالی شاهد حوادث مشکوکی بوده و عصر روز گذشته،‌ رسانه‌های عبری از انفجار در منطقه رامیم در منطقه اشغالی الجلیل الاعلی در شمال فلسطین اشغالی و زخمی شدن دست کم ۲۰ صهیونیست خبر دادند.

طبق گزارش رسانه‌های عبری، احتمال کشته شدن چند صهیونیست هم در این انفجار وجود دارد و البته این رسانه‌ها از کشته شدن یک نفر خبر داده بودند.

بعد از آن، صهیونیست‌ها روایت‌های متناقضی درباره این انفجار منتشر کردند و پایگاه خبری وای نت رژیم صهیونیستی در آخرین خبر منتشر شده خود در این رابطه، به نقل از مسئولین وزارت آموزش این رژیم اعلام کرد، دانش آموزان آسیب دیده در چارچوب یک اردو که با هماهنگی ارتش اسرائیل صورت گرفته بود در این منطقه حضور داشتند.

پایگاه خبری عبری زبان (آی سی‌ أی) هم در گزارشی اعلام کرد که آمار تلفات این انفجار یک کشته و ۲۳ زخمی است و انفجار مهمات منجر به این حادثه شده است.

به نوشته این رسانه حادثه در جریان اردوی دانش آموزان و کارکنان دبیرستان مذهبی "اورت معالوت" رخ داد و طبق گزارش‌های اولیه این انفجار ناشی از انفجار مهمات بوده است اما تحقیقات برای کشف ابعاد این حادثه همچنان ادامه دارد.

با این حال هیلیل بیتون روتن، خبرنگار شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی در کانال خود در تلگرام به نقل از یکی از مسئولین امنیتی که به شکل میدانی تحقیقات خود را انجام داده اعلام کرد: انفجار ناشی از سلاحی است که یکی از دانش آموزان در کیف خود به همراه داشت و انفجار آن باعث وقوع این حادثه شد.

این رسانه همچنین در گزارشی با پذیرش ضمنی نقش مهمات به جای مانده از سوی اسرائیل در این منطقه نوشت: این انفجار ما را به یاد خطراتی می‌اندازد که مین‌ها و مهمات قدیمی در اسرائیل (فلسطین اشغالی) می‌تواند به وجود آورد، به نحوی که تعداد قابل توجهی از افراد در مرز با لبنان، بلندی‌های جولان و دره اردن به دلیل برخورد با مین آسیب دیده‌اند.

در روایتی دیگر رسانه‌های عبری مدعی شدند که دانش آموز مذکور این بمب را در منطقه پیدا کرده و در ادامه، آن را در کوله پشتی خود قرار داده و در همین گیر و دار بمب منفجر شده دانش آموز منجر به مرگ وی شده و تعدادی از همراهانش نیز بر اثر ترکش و موج انفجار زخمی شدند.