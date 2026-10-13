حمله پهپادی و صدای انفجار در پایتخت عربستان

\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u0627\u0626\u062a\u0644\u0627\u0641 \u0633\u0639\u0648\u062f\u06cc \u0627\u0632 \u0633\u0647 \u062d\u0645\u0644\u0647 \u067e\u0647\u067e\u0627\u062f\u06cc \u0628\u0647 \u0634\u0645\u0627\u0644 \u0634\u0647\u0631 \u0631\u06cc\u0627\u0636 \u067e\u0627\u06cc\u062a\u062e\u062a \u0639\u0631\u0628\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062e\u0628\u0631 \u062f\u0627\u062f \u0648 \u0645\u062f\u0639\u06cc \u0634\u062f \u06a9\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u067e\u0647\u067e\u0627\u062f\u0647\u0627 \u0631\u0647\u06af\u06cc\u0631\u06cc \u0648 \u0645\u0646\u0647\u062f\u0645 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0646\u062f.