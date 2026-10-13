کد خبر: 1384449
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۴۰۵ - ۱۵:۲۲
جامعه » اخبار كلی

تاکید دادستان کل بر ضرورت صیانت از بیت المال

ق دادستان کل کشور در دیدار با معاون اجرایی رئیس‌جمهور، بر ضرورت صیانت از بیت‌المال، مدیریت بهینه منابع و حذف هزینه‌های غیرضروری در دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد.

جوان آنلاین: محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، روز سه شنبه با حضور در محل دادستانی کل کشور، با حجت الاسلام و المسلمین محمد موحدی‌آزاد، دادستان کل کشور دیدار و در خصوص مسائل کلان سیاسی و اقتصادی کشور گفتگو کرد.

دادستان کل کشور در این دیدار با اشاره به شرایط حساس کنونی، بر ضرورت اتخاذ رویکرد «اقتصاد جنگی» در مدیریت کشور تأکید کرد و گفت: از اقدامات دولت در زمینه مدیریت تأمین کالاهای اساسی و اجرای طرح کالابرگ الکترونیک تقدیر می‌کنیم. با این حال، لازم است دولت در شرایط فعلی با اتخاذ تدابیر متناسب با اقتصاد جنگی، مدیریت منابع را بهینه سازد. پرهیز از هزینه‌های غیرضروری و صیانت دقیق از بیت‌المال باید سرلوحه تمامی دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.

موحدی‌آزاد ضمن تأکید بر حمایت همه‌جانبه از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در چارچوب مقررات قانونی، تصریح کرد: تسهیل در فرآیندها و ارائه خدمت به‌موقع به مردم و فعالان اقتصادی در این شرایط، تکلیفی است که باید با جدیت دنبال شود تا موانع موجود در مسیر تولید برداشته شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مواضع مقتدرانه رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، خاطرنشان کرد: این مواضع بسیار اثرگذار بوده و لازم است در تمامی مجامع بین‌المللی، جنایات و وحشی‌گری‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی و حامیان آن تبیین و افشا گردد؛ چرا که آگاهی‌بخشی به افکار عمومی جهانی در این زمینه اهمیت راهبردی دارد.

در ادامه این دیدار، محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، ضمن قدردانی از تعامل سازنده قوه قضاییه با دولت در پیشبرد امور، گفت: دولت خود را ملزم به اجرای سیاست‌های ابلاغی جهت هماهنگی با دستگاه قضایی می‌داند و از هیچ تلاشی برای رفع دغدغه‌های مردم فروگذار نخواهد کرد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور همچنین با تأکید بر صیانت از بیت‌المال، افزود: هر مدیری موظف است در مجموعه تحت نظارت خود، بر پیشگیری از هزینه‌های زائد و اسراف نظارت دقیق داشته باشد. این رویکرد انضباط مالی باید در تمامی ادارات و سازمان‌ها جاری و ساری شود تا از هدررفت منابع عمومی جلوگیری به عمل آید.

در پایان این دیدار، دادستان کل کشور همچنین بر آمادگی کامل دستگاه قضا برای همکاری و تعامل همه‌جانبه با دولت در راستای تحقق اهداف نظام و خدمت‌رسانی به مردم تأکید کرد.

برچسب ها: دادستان کل ، دادستان کشور ، بیت المال
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

برق هسته‌ای باید به یکی از پایه‌های امنیت انرژی ایران تبدیل شود

زیدآبادی زاکانی را سیاه دید ولی دولت را نه!

سپاه و ارتش آماده دفاع از تنگه هرمز هستند

نشست خبری سخنگوی قوه‌قضاییه

نیویورک‌تایمز: جنگ با ایران، نقاط ضعف آمریکا را برملا کرد

پزشکیان: باید با اتحاد ایران را به جایگاه اصلی خود برسانیم

گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تاثیر «طوفان الاقصی» در معادلات جهانی

پیام ارتش یمن برای القسام و سرایا القدس: تا پیروزی کامل کنارتان هستیم

شیخ نعیم قاسم: اسرائیل نمی‌تواند در جنوب لبنان بماند

انفجار در مسیر خودروی پلیس در زاهدان

طوفان‌الاقصی؛ لحظه‌ای که جغرافیای قدرت در غرب آسیا شکست

آیا احمد الشرع به سمت مشارکت در جنگ یمن می‌رود؟

تذکر مفسر کبیر

افزایش اعتبار کالابرگ در مهر ماه بدون ثبت‌نام/ خوداظهاری برای آبان ادامه دارد

به نام شهدا جفا نکنید!

خودکشی پس از قتل دختر مورد علاقه در پاساژ سعدی

درد سیاست‌باز‌ها از گشایش‌های شهری

گزارش بی‌تعارف مهاجران از فرنگ

توضیحات معاون اول رئیس‌جمهور درباره افزایش کالابرگ

به آقای شریعتمداری نوشتم: انقلابیون را به تندروی متهم نکنید!

خشایارستیزی روبی کوچولو

راز شوهر فراری با عکس‌های ماه‌عسل لو رفت

کلثوم اکبری قاتل سریالی پیرمرد‌ها قصاص می‌شود

جنگ امریکا علیه ایران نقطه کانونی پیچ تاریخی جهان

تقدیر از پزشکیان بسیجی

نگهبانان خلیج فارس از مهدوی تا تنگسیری

سرمربی پرسپولیس در پاسخ به خبرنگار جوان: لیگ ما لیگ سختی است و همه تیم ها تلاش می کنند

در صورت حمله مجدد آمریکا؛ هیچ خط قرمزی برای ایران وجود نخواهد داشت

آقا‌محمد شهادت را در وقت اضافه کسب کرد

سهم معلمان عدالت‌آموز، تبعیض نیست‌

فداکاری پلیس نباید عادی‌انگاری شود

انتقام خون شهیده نصرت افتخاری از تروریست‌ها حتمی است

سرنوشت تولید فیلم یحیی سنوار به بایگانی ختم شد!

ابطال انتخابات وجاهت ورزش را زیر سؤال می‌برد

پروژه جنگی نتانیاهو برای تعویق انتخابات

سرلشکر رضایی: جنگ شود این‌بار دیتاسنتر و کابل‌ها را نابود می‌کنیم

اطلاعیه کالابرگ مهر ۱۴۰۵؛ مبلغ جدید اضافه نشد

وارونه‌نمایی واقعیت، پیمان‌شکنی‌های آمریکا را نمی‌پوشاند

خروج از ان‌پی‌تی مطالبه‌ای در پاسخ به ناکامی تعهدات

حمایت آقای خاص از امباپه

زخم‌های ترمیم‌نیافته ۳ سال پس از طوفان

این وکلای کارچاق‌کن و مالیات‌گریز!

دشمن ناکام از تقابل نظامی امنیت داخلی را هدف گرفته است

سفره‌های مردم چشم‌انتظار نان کامل

عشق‌آباد هم راهبرد انزوای ایران را شکست

آمریکا و رژیم صهیونیستی جنایتکارترین دشمنان معاصر هستند

حلقه‌های گم‌شده سینمای کودک کجاست؟

واکنش عراقچی به پنهان کاری سنتکام از خسارات وارد آمده به ارتش آمریکا

وقتی صراف قانون را به بازی می‌گیرد

فدراسیون به تیم‌ملی می‌نگرد نه به امید‌ها

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
اعتراضات فرانسه بحران آموزش یا مشروعیت؟
حافظ‌کشی به رسم دیوانگان
گفت‌وگو با ظهوریان/ وقتی مشکل ارز داریم واردات گوشی‌های لوکس توجیه دارد؟!
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ رمضان/ شهادت بخشی از زندگی قهرمان‌های واقعی
هوش مصنوعی زیست تحصیلی کودکان را به کجا می‌برد؟
حمله اصلاح‌طلبان به پزشکیان
رویداد ملی جامعه سلامت، مردم یار و مسجد محور با حضور رئیس جمهور
روایاتی از شهادت محمد حسین بیات/ مادری که مثل کوه ایستاده بود
بوی کلاس در مدرسه آنلاین گم می‌شود
چرا تخلفات موتوری‌ها در تهران پایان نمی‌یابد؟
مصاحبه حجت احمدی و علی دهقان بعد از تساوی پیکان مقابل شمس آذر قزوین
مصاحبه میلاد سورگی و محمد مهدی منصوری بعد از تساوی شمس آذر قزوین مقابل پیکان
سرمربی پیکان: سود جوانگرایی تیم ها در آینده نصیب تیم ملی هم می شود
سرمربی شمس آذر قزوین: بعد از یک ماه بازیکنان در شرایط مسابقه نبودند/ امسال یکی از باکیفیت ترین تیم های لیگ هستیم
سرمربی پرسپولیس در پاسخ به خبرنگار جوان: لیگ ما لیگ سختی است و همه تیم ها تلاش می کنند
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار