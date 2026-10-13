جوان آنلاین: پس از اتفاقات اخیر در کشور عربستان و وقوع انفجارهای متعدد در فرودگاه ریاض احتمال تعویق و حتی لغو میزبانی این کشور از جام ملت های آسیا ۲۰۲۷ مطرح شده است اما تا لحظه نگارش این خبر هنوز کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC و حتی مقامات عربستانی نسبت به این موضوع واکنشی نشان نداده اند.

در همین حال رسانه انگلیسی زبان «howfootballexplainsasia» در گزارشی به این موضوع پرداخت و از قول یک مقام مسئول در AFC نوشت: وضعیت باید تا هفته دوم ماه نوامبر مشخص شود.

با احتساب ادعای این رسانه کنفدراسیون فوتبال آسیا در هفته سوم آبان ۱۴۰۵ تکلیف رقابت های جام ملت های آسیا ۲۰۲۷ را مشخص خواهد کرد. طبق قرعه کشی تیم ملی فوتبال ایران در گروه C با تیم های سوریه، چین و قرقیزستان همگروه است و این مسابقات از تاریخ ۱۷ دی تا ۱۶ بهمن قرار است برگزار شود.