برنده جایزه صلح نوبل در اظهاراتی با تاکید بر ضرورت پاسخگو کردن رژیم صهیونیستی در قبال نقض حقوق فلسطینی‌ها، تحولات غزه را مصداق نقض آشکار حقوق بشر و نسل‌کشی دانست و خواستار تقویت نقش نهادهای بین‌المللی در تحقق عدالت شد.

جوان آنلاین: ناوی پیلای در گفت‌وگویی اختصاصی با شبکه «العربی» قطر تاکید کرد که نقض حقوق فلسطینی‌ها در سرزمین‌های اشغالی بسیار جدی است و باید رژیم صهیونیستی در قبال اقدامات خود، از جمله در کرانه باختری، پاسخگو شود.

وی با اشاره به اهمیت دریافت جایزه صلح نوبل، گفت که این تقدیر، تعهد او به حمایت از عدالت بین‌المللی را تقویت می‌کند.

پیلای با بیان اینکه جهان در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری به نهادهای بین‌المللی عدالت نیاز دارد، افزود: برخی رهبران بدون توجه به قوانین بین‌المللی عمل می‌کنند و از مجازات مصون مانده‌اند.

این مقام پیشین حقوقی تاکید کرد که همچنان از آرمان فلسطین حمایت می‌کند و آنچه در نوار غزه رخ می‌دهد، نقض آشکار حقوق بشر است.

وی همچنین از ادامه فعالیت کمیته تحقیق بین‌المللی درباره فلسطین و رژیم صهیونیستی استقبال کرد؛ کمیته‌ای که تحولات غزه را نسل‌کشی توصیف کرده است.

وی همچنین استفاده سیاسی و منطقه‌ای از حق وتو را از عوامل ناتوانی شورای امنیت در اجرای برخی قطعنامه‌ها دانست و تاکید کرد که حق وتو برای حفظ صلح ایجاد شده است، نه جلوگیری از آن. به گفته وی، سازمان ملل باید جایگاه خود را به‌عنوان بستر اصلی چندجانبه‌گرایی بین‌المللی حفظ کند.

پاسخ به انتقادهای نتانیاهو و ترامپ

پیلای در واکنش به انتقادهای بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، از اعطای جایزه صلح نوبل به وی، گفت که تجربه مبارزه با نظام آپارتاید در آفریقای جنوبی به او آموخته است، نباید به اظهارات آزاردهنده افرادی که دستورکار خاص خود را دنبال می‌کنند، بیش از اندازه توجه کرد.

وی تاکید کرد که به جای صرف انرژی برای پاسخ دادن به منتقدان، به افشای حقیقت و حمایت از ملت تحت ستم در فلسطین، کنگو و سودان ادامه خواهد داد.

این حقوقدان همچنین درباره تهدیدهای اخیر مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا علیه دیوان کیفری بین‌المللی ابراز نگرانی عمیق کرد.

وی که حدود شش سال به‌عنوان قاضی در دیوان بین‌المللی کیفری فعالیت کرده است، اظهار داشت که بازدید اخیرش از مقر دیوان، نشان‌دهنده عزم قضات و کارکنان برای مقابله با مشکلات بود.

پیلای همچنین ابراز امیدواری کرد کشورهای عضو با جدیت از استقلال دیوان و اساسنامه رم حمایت کنند.

وی در ادامه تاکید کرد که پایان دادن به مصونیت از مجازات، روندی دشوار است و یک‌شبه تحقق نمی‌یابد.

او در پایان، باور به نظام قضایی و همبستگی ملت‌های جهان را از مهم‌ترین ابزارها برای مقابله با تبلیغات گمراه‌کننده و تحقق عدالت برای قربانیان دانست.