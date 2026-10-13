شمار شهدای جنگ غزه به ۷۴ هزار و ۳۸۹ نفر رسید

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که از زمان آغاز جنگ علیه غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، شمار شهدای نوار غزه به ۷۴ هزار و ۳۸۹ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۵ هزار و ۴۲۳ نفر رسیده است.

جوان آنلاین: وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته پیکر ۷ شهید و ۷ مجروح به بیمارستان‌های نوار غزه منتقل شده است.

طبق بیانیه وزارت بهداشت فلسطین در غزه، از میان شهدا، ۲ نفر در حملات جدید به شهادت رسیده‌اند، ۳ نفر بر اثر جراحات پیشین جان باخته‌اند و پیکر ۲ شهید نیز از زیر آوار بیرون کشیده شده است.

بر اساس این گزارش، از زمان برقراری آتش‌بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ تاکنون، یک هزار و ۴۹۸ فلسطینی به شهادت رسیده، ۵ هزار و ۳۰۶ نفر زخمی شده‌اند و پیکر ۸۳۸ شهید نیز از زیر آوار بیرون کشیده شده است.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که از زمان آغاز جنگ علیه غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، شمار شهدای نوار غزه به ۷۴ هزار و ۳۸۹ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۵ هزار و ۴۲۳ نفر رسیده است.