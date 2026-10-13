روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه، از انهدام یک تیم گروگانگیر وابسته به گروهک تروریستی در سیستان و بلوچستان که اقدام به گروگانگیری یک نفر از مهندسان پروژه‌های عمرانی در غرب شهرستان زاهدان کرده بود، خبر داد.

جوان آنلاین: با اشراف اطلاعاتی دقیق، یک تیم گروگانگیر که در روز گذشته اقدام به ربایش یکی از مهندسین پروژه‌های عمرانی در غرب زاهدان نموده بود، توسط رزمندگان قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه در منطقه کورین زاهدان مورد شناسایی قرار گرفت و در یک اقدام غافلگیرانه متلاشی شد.

در این عملیات، ۵ نفر از اعضای این تیم به هلاکت رسیدند و فرد گروگان نیز از چنگال ربایندگان رها گردید.

این تیم در همراهی با گروهک‌های تروریستی اقدام به ربایش این مهندس نموده و قصد انتقال وی را به یکی از کشور‌های همسایه داشت.

همچنین در جریان این درگیری، یک نفر از رزمندگان اسلام نیز به شهادت رسید.

درگیری با سایر عناصر باقیمانده ادامه دارد و اخبار تکمیلی نیز متعاقباً اعلام خواهد شد.

قرارگاه قدس اعلام می‌دارد خدشه در امنیت مردم عزیز استان سیستان و بلوچستان خط قرمز بوده و تیم.‌های تروریستی تحت اشراف اطلاعاتی قرار داشته و در زمان مناسب به سراغ آنها خواهد رفت و از هیچ تلاشی برای انتقام خون عزیزانمان دریغ نخواهیم کرد.