رایزنی تلفنی عراقچی با وزیر خارجه مصر

وزیران خارجه ایران و مصر، تلفنی درباره اوضاع منطقه و تحولات شتابان آن و تلاشهای جاری برای کاهش شدت تنش رایزنی کردند.

جوان آنلاین: بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر تماسی تلفنی از طرف سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران دربافت کرد که در آن اوضاع منطقه و تحولات سریع آن و تلاش‌های جاری برای کاهش شدت تنش و مهار آنها مورد بررسی قرار گرفت.

به گفته نادر زکی سخنگوی وزارت خارجه مصر، در این تماس تلفنی عبدالعاطی بر ضرورت توقف فوری تمامی حملات به عربستان تاکید کرد.

وی در ادامه به اهمیت کاهش شدت تنش و مهار تنش‌های منطقه‌ای با توجه به پیامدهای منفی آن بر امنیت و ثبات تمامی کشورهای منطقه و جهان اشاره کرد.

وزیر خارجه مصر در ادامه بر اهمیت اولویت دادن به راه‌های سیاسی و دیپلماسی و بازگشت به روند مذاکره و گفتگو میان ایران و آمریکا به عنوان تنها راه برای حل اختلافات جاری و جلوگیری از کشیده شدن منطقه به سوی تشدید بیشتر تنش‌ها و بی‌ثباتی تاکید کرد.