اعمال قانون ۱۰۹ هزار فقره تخلف پلاک موتورسیکلت‌ در نیمه نخست سال ۱۴۰۵

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با اعلام اعمال قانون بیش از ۱۰۹ هزار فقره تخلف پلاک موتورسیکلت‌سواران در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ تأکید کرد: پوشاندن پلاک تخلف است، اما مخدوش کردن و دستکاری ارقام آن علاوه بر تخلف، جرم محسوب می‌شود و مرتکب آن به ۶ ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.

جوان آنلاین: سردار سید ابوالفضل موسوی پور روز سه شنبه با اشاره به اینکه پلاک خودرو و یا موتورسیکلت، شناسنامه، هویت و سند مالکیت وسیله نقلیه است، تخلفات پلاک موتورسیکلت‌سواران را شامل موارد زیر دانست:

-نصب پلاک‌های متفرقه یا تغییر استاندارد پلاک وسیله نقلیه

-رانندگی با وسیله نقلیه با پلاک غیرمجاز یا پلاک تعویض‌نشده متعلق به مالک قبلی

-نداشتن پلاک جلو، عقب یا ناخوانا بودن آن

-تغییر محل نصب پلاک وسیله نقلیه

-پوشاندن، دستکاری یا مخدوش‌کردن پلاک وسیله نقلیه یا قرار دادن هر شیئی که مانع دید پلاک وسیله نقلیه شود.

وی تصریح کرد: از این میان، بیشترین تخلفات مربوط به نداشتن پلاک جلو، عقب و یا ناخوانا بودن پلاک با بیش از ۹۲ هزار فقره و پوشش، دستکاری یا مخدوش‌کردن پلاک با بیش از ۱۶ هزار فقره بوده است.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ افزود: اگر پلاک پوشیده شود، تخلف راهنمایی و رانندگی صورت گرفته است؛ اما اگر مخدوش‌کردن پلاک یا دستکاری در اعداد و ارقام آن به‌صورت عمدی انجام شود، علاوه بر تخلف، جرم نیز واقع شده و راننده مجرم است.

سردار موسوی پور با استناد به ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی خاطرنشان کرد: هر شخصی که در ارقام و مشخصات پلاک وسیله نقلیه موتوری تغییر دهد، یا پلاک وسیله نقلیه دیگری را به آن الصاق کند، یا برای آن پلاک تقلبی به کار ببرد، به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود.

سردار موسوی پور طبق تعرفه جرایم رانندگی، مبالغ جریمه تخلفات پلاک را به این شرح اعلام کرد:

-نصب پلاک متفرقه یا تغییر استاندارد ۳۵۰ هزار تومان

-نداشتن پلاک جلو یا عقب یا ناخوانا بودن ۴۰۰ هزار تومان

-پوشاندن، دستکاری یا مخدوش کردن پلاک ۷۰۰ هزار تومان.

سردار موسوی پور افزود: موتورسیکلت‌سوارانی که پلاک موتور خود را می‌پوشانند یا مخدوش می‌کنند، اکثراً این اقدام را برای تخلفاتی چون عبور از چراغ قرمز، ورود به طرح ترافیک و عبور از خطوط ویژه انجام می‌دهند؛ اما در برخی موارد، پوشش پلاک به‌عنوان مقدمه‌ای برای ارتکاب جرایم سنگین‌تر نظیر سرقت نیز شناخته می‌شود و پلیس با آن به شدت برخورد می‌کند و مجرمین را به دستگاه قضایی معرفی می کند.

وی در پایان گفت: پلاک، شناسنامه و هویت وسیله نقلیه شماست. پوشاندن پلاک، یعنی فرار از قانون و دستکاری ارقام آن، یعنی ورود به وادی جرم. هر بار که پلاک را می‌پوشانید، در واقع به خودتان می‌گویید که مسئولیت‌پذیر نیستم. پلاک را خوانا نگه دارید، در محل استاندارد نصب کنید و بدانید که با کوچک‌ترین دستکاری در پلاک مجرم شناخته می شوید.

منبع ایرنا