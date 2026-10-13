جوان آنلاین: شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی با اعلام این خبر افزود که هواپیما به منطقه‌ای دورافتاده منتقل شد و پس بازرسی‌های امنیتی اعلام شد که مورد مشکوکی یافت نشده است.

به گزارش ایرنا، شرکت دلتا ماه گذشته پس از هفت ماه تعلیق پروازها در پی آغاز جنگ علیه ایران، پروازهای مستقیم خود میان نیویورک و فرودگاه «بن‌گوریون» را از سر گرفت.

همچنین شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که یک فروند هواپیمای باری خطوط هوایی اتیوپی، با ادعای شناسایی موردی غیرمعمول در اطلاعات خدمه و جلوگیری از ورود به فرودگاه بن‌گوریون، به آدیس‌آبابا بازگردانده شد.

به نوشته این رسانه، خدمه این پرواز اندونزیایی بودند؛ کشوری که با رژیم صهیونیستی روابط دیپلماتیک ندارد.